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Самые счастливые

Samye schastlivye 18+
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О фильме

Люда и Ада знакомы со школьной скамьи, но их жизненные пути разошлись. Одна стала преуспевающей бизнесвумен, а вторая остается преподавательницей в школьном балетном кружке в местном доме культуры. В школе они были лучшими подругами и привыкли доверять друг другу все самые сокровенные девичьи мечты и секреты. Но жизнь в большом городе меняет их, они видятся уже далеко не так часто, как в прежние беззаботные годы. Но пока женщины даже не подозревают, что их связывает кое-что, помимо давней школьной дружбы. Они оказываются углами одного любовного треугольника, даже не подозревая об этом. А их избранник удобно устроился, ведь в каждой из женщин его привлекает что-то, чего нет у другой. Но все тайное рано или поздно становится явным, когда подружки решают встретиться и узнать, что же происходит в их жизни, в частности, в личной. С ужасом и недоумением они осознают, что мужчина-то у них общий. Как сохранить любовь и дружбу, придется решать всем троим.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2005
Производство Intra Communications, KTK
Другие названия
Samye schastlivye, Самые счастливые
Режиссер
Станислав Митин
В ролях
Сергей Баталов
Сергей Баталов
Игорь Ливанов
Игорь Ливанов
Наталия Фиссон
Наталия Фиссон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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