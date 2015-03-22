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Осколки хрустальной туфельки Осколки хрустальной туфельки
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Осколки хрустальной туфельки, 2015

2015 / Россия
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О фильме

Алина Ланина («Защитники», «Принц Сибири», «Кухня»), Евгений Вальц («Дорога без конца», «Багровый цвет снегопада», «Безмолвный свидетель») и Анна Тараторкина («Любовь со всеми остановками», «Невезучая», «Кузнец моего счастья») в запутанной мелодраме «Осколки хрустальной туфельки» режиссера Станислава Митина («Апофегей», «Московский декамерон», «Вдовий пароход»). Фельдшер Юля, простая, наивная и добрая девочка, приезжает в Москву. Конечно же, она мечтает покорить столицу, и пускай у нее есть только небольшой картонный чемоданчик. Ее тетя устраивает племянницу на работу сиделкой. Юля будет ухаживать за богатой старушкой, которой довелось перенести инсульт. Правда, ее подопечная оказывается слишком уж капризной. Но простодушный и веселый нрав Юли так ее очаровывает, что через некоторое время Алла Николаевна уже обожает свою сиделку. Положил на нее глаз и ее сын Павел. Вот только он женат, и его жена Лена подозревает, что за скромным обаянием Юли скрывается нечто недоброе… 

5.1 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 22 марта 2015
Возраст 12+
Режиссер
Станислав Митин
В ролях
Александр Лойе
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Анна Тараторкина
Анна Тараторкина
Ольга Хохлова
Ольга Хохлова
Александр Сашин-Никольский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Осколки хрустальной туфельки 1 постер
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