Пылкая ссора и юношеский максимализм приводят Сергея, выпускника театральной академии, в небольшой провинциальный городок. В состоянии аффекта Сергей заключает контракт с местным театром, но вскоре понимает, что погорячился. Тем временем в родном Санкт-Петербурге паренька уже заждались: ему обещают блестящую карьеру на одной из самых известных и крупных сцен страны. Однако контракт есть контракт, к тому же главный постановщик ТЮЗа, куда устроился Сергей, не желает идти на уступки. Чтобы вырваться из провинциальных оков, молодой актер решает соблазнить Ирину Барышеву, центральную актрису всех здешних постановок. Режиссер не готов потерять свою главную актрису, поэтому соглашается отпустить питерца. Но Сергей вновь не уверен в своем выборе, его коварный план внезапно перерос в глубокое и искреннее чувство.