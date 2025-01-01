Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Травести
1 постер
Киноафиша Фильмы Травести

Травести

Travesti 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Пылкая ссора и юношеский максимализм приводят Сергея, выпускника театральной академии, в небольшой провинциальный городок. В состоянии аффекта Сергей заключает контракт с местным театром, но вскоре понимает, что погорячился. Тем временем в родном Санкт-Петербурге паренька уже заждались: ему обещают блестящую карьеру на одной из самых известных и крупных сцен страны. Однако контракт есть контракт, к тому же главный постановщик ТЮЗа, куда устроился Сергей, не желает идти на уступки. Чтобы вырваться из провинциальных оков, молодой актер решает соблазнить Ирину Барышеву, центральную актрису всех здешних постановок. Режиссер не готов потерять свою главную актрису, поэтому соглашается отпустить питерца. Но Сергей вновь не уверен в своем выборе, его коварный план внезапно перерос в глубокое и искреннее чувство.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2006
Производство ГТРК " ПЕТЕРБУРГ- 5 КАНАЛ", Intra Communications
Другие названия
Travesti, Травести
Режиссер
Станислав Митин
В ролях
Сергей Мигицко
Сергей Мигицко
Сергей Барковский
Сергей Барковский
Илья Носков
Илья Носков
Андрей Ургант
Андрей Ургант
Ольга Волкова
Ольга Волкова
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Травести
Осколки хрустальной туфельки 5.1
Осколки хрустальной туфельки (2015)
5.6
С черного хода (2009)
Самые счастливые 6.1
Самые счастливые (2005)
Моя старшая сестра 5.5
Моя старшая сестра (2008)
Превратности судьбы 5.2
Превратности судьбы (2008)
Сводные сестры 4.9
Сводные сестры (2016)
Герда 5.9
Герда (2021)
Забудь меня, мама! 5.3
Забудь меня, мама! (2016)
Арфа для любимой 5.6
Арфа для любимой (2008)
5.7
Время земляники (2008)
5.4
Я свободен, я ничей (1994)
Продавец игрушек 5.8
Продавец игрушек (2012)

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше