Жизнь не балует Диану — вечные семейные ссоры, безденежье и однообразные студенческие будни. Но однажды в ее жизнь приходит чудо — она встречает Его. Сергей прекрасен, как герой ее снов, и девушка теряет голову от любви.



Однако нежданное счастье внезапно обрывается: накануне свадьбы Диана застает любимого в объятиях лучшей подруги. Девушка в ужасе, она не знает, как простить предательство и как жить дальше.



В этот переломный момент ей на помощь приходит мать Сергея, Елена — успешная, независимая бизнес-леди. Следуя ее наставлениям, героиня решает порвать с прошлыми наивными мечтами и стать расчетливой стервой, идущей к своей цели и ломающей все преграды на своем пути…