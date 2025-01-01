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Не в парнях счастье

Boys Won't Make You Happy 18+
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О фильме

Жизнь не балует Диану — вечные семейные ссоры, безденежье и однообразные студенческие будни. Но однажды в ее жизнь приходит чудо — она встречает Его. Сергей прекрасен, как герой ее снов, и девушка теряет голову от любви.

Однако нежданное счастье внезапно обрывается: накануне свадьбы Диана застает любимого в объятиях лучшей подруги. Девушка в ужасе, она не знает, как простить предательство и как жить дальше.

В этот переломный момент ей на помощь приходит мать Сергея, Елена — успешная, независимая бизнес-леди. Следуя ее наставлениям, героиня решает порвать с прошлыми наивными мечтами и стать расчетливой стервой, идущей к своей цели и ломающей все преграды на своем пути…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2014
Производство Кинокомпания Русское
Другие названия
Boys Won't Make You Happy, Не в парнях счастье
Режиссер
Кира Ангелина
Кира Ангелина
В ролях
Марина Могилевская
Марина Могилевская
Агата Муцениеце
Агата Муцениеце
Леся Кудряшова
Леся Кудряшова
Кирилл Плетнев
Кирилл Плетнев
Все актеры и съемочная группа
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