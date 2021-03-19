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Михаил Гаврилов-Третьяков

Михаил Гаврилов-Третьяков
Михаил Гаврилов-Третьяков
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Дата рождения
7 июля 1985
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Рак
Место рождения
Тольятти, СССР (Россия)
Рост
184 см
Биография Михаила Гаврилова-Третьякова

Михаил Гаврилов появился на свет 7 июля 1985 года в Тольятти. Когда мальчику было пять лет, родители перевезли его в небольшой городок в Зауралье. Как и многие его ровесники, Миша занимался спортом и даже не думал о кинематографе. Однажды он оказался у бабушки в Набережных Челнах, где начал играть на баяне и даже поступил в драмкружок, но связывать с этим свою жизнь не собирался.

После девятого класса Миша стал студентом медицинского, позже поступил в политех и три года отдавал долг родине в Вооруженных силах РФ. После дембеля Гаврилов внезапно для всех, включая самого себя, принял решение отправиться в Москву. Там он поступил в Щукинское училище на курс Валентины Николаенко. Именно она разглядела в своем подопечном артистизм, благодаря которому он впоследствии завоюет популярность во всей стране.

Кинодебют Гаврилова состоялся в 2009 году. Он исполнил эпизодическую роль в сериале «Возьми меня с собой – 2». С тех пор актер принял участие в нескольких телепроектах, он появлялся в эпизодических или второстепенных ролях. Широкую известность ему принесло участие в сериале «Молодежка» на телеканале СТС, где ему досталась одна из главных ролей.

Еще в годы учебы Гаврилов встретил свою будущую супругу, актрису Анну Носатову. Вместе они работали на площадке остросюжетной картины «Здесь кто-то есть», где играли влюбленных. В 2012 году у пары родился сын. В 2020 году брак Гаврилова распался, однако актер недолго оставался холостым: спустя несколько месяцев он вновь женился на Валерии Третьяковой.

Интересные факты о Михаиле Гаврилове-Третьякове
  • Сначала Михаил пробыл в армии отведенный законодательством России срок, но после заключил контракт и остался там еще на несколько лет. Дело в том, что будущий актер планировал стать студентом военного училища.
  • Благодаря большому количеству физической нагрузки у Михаила с юности атлетическое телосложение: при росте 184 сантиметра актер весит около 80 килограммов.
  • Актеру можно доверить любую работу по дому, включая приготовление пищи. Гаврилов очень любит кулинарию и хочет впоследствии открыть свой ресторан.
  • До «Молодежки» Гаврилов уже снимался в фильме о хоккее – четырехсерийной «Славе». По словам актера, полученный на той съемочной площадке опыт сильно помог ему при работе над «Молодежкой», хотя многие из его коллег и катались на коньках лучше него.
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19 марта 2021 17:37
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