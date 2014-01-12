Механическая девочка, 2014

5 причин смотреть фильм «Механическая девочка»
Корейско-канадская анимационная картина «Механическая девочка» вышла в мировой прокат еще семь лет назад — в начале 2014 года. Однако, по неизвестным причинам, до российских экранов добралась только сейчас. Сложно представить, какой долгий путь пришлось пройти фильму, чтобы дойти до отечественного зрителя. В любом случае, что это, если не повод для просмотра.
Режиссером «Механической девочки» стал Кевин Конрад Ханна. Для него это первая полноценная работа в большом кино. Однако кинематографист явно не намерен останавливаться на достигнутом — у него в планах множество интересных проектов, которые совершенно точно заявят о себе в ближайшее время.
Примечательно, что помимо канадских киномастеров в создании «Механической девочки» принимали непосредственное участие мастера из Южной Кореи. Это добавило мультфильму какого-то особенного азиатского колорита, считать который можно лишь очень наметанным глазом.
В озвучке «Механической девочки» принял участие голливудский актер Адриан Хью, знакомый многим зрителям по фильмам «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда», «Люди Икс: Последняя битва», сериалам «Сверхъестественное», «Секс в большом городе».
Известная канадская актриса Кэрри-Энн Мосс также поучаствовала в создании «Механической девочки». Большинство фанатов кино знают Кэрри по культовой картине «Матрица», снятой тогда еще братьями Вачовски.
В основу мультипликационной картины «Механическая девочка» легла серия графических романов под названием «Звездная девушка». Когда-то эти комиксы были написаны Шоном О’Рэйли и Кевином Ханной. Истории про звездную девушку пользовались большой популярностью у себя на родине, в Канаде. В то время как во всем остальном мире о них почти не слышали.
Роль роботизированной девушки Теслы озвучивала известная американская актриса Алекса Вега, знакомая большинству зрителей по комедийной франшизе «Дети шпионов», снятой режиссером Робертом Родригесом. Для Веги работа в «Механической девочке» – это одна из немногих заметных ролей в кино за последние годы.
Режиссер «Механической девочки» Кевин Конрад Ханна также является автором и комиксов, которые легли в основу фильма. По всей видимости, Ханна решил, что только он сможет адаптировать собственное произведение на большой экран. И сделать это так, чтобы сюжет действительно понравился аудитории.
Работа над «Механической девочкой» началась еще в 2007-м году. В 2008-м стало известно, что права на экранизацию приобрела студия Arcane. Впервые о старте проекта объявили на американском «Коми-коне» проходящем в середине лета 2009 года. Таким образом, все производство мультфильма заняло порядка пяти лет.
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