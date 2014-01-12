Механическая девочка, 2014

5 причин смотреть фильм «Механическая девочка»

Корейско-канадская анимационная картина «Механическая девочка» вышла в мировой прокат еще семь лет назад — в начале 2014 года. Однако, по неизвестным причинам, до российских экранов добралась только сейчас. Сложно представить, какой долгий путь пришлось пройти фильму, чтобы дойти до отечественного зрителя. В любом случае, что это, если не повод для просмотра.

Режиссером «Механической девочки» стал Кевин Конрад Ханна. Для него это первая полноценная работа в большом кино. Однако кинематографист явно не намерен останавливаться на достигнутом — у него в планах множество интересных проектов, которые совершенно точно заявят о себе в ближайшее время.

Примечательно, что помимо канадских киномастеров в создании «Механической девочки» принимали непосредственное участие мастера из Южной Кореи. Это добавило мультфильму какого-то особенного азиатского колорита, считать который можно лишь очень наметанным глазом.

В озвучке «Механической девочки» принял участие голливудский актер Адриан Хью, знакомый многим зрителям по фильмам «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда», «Люди Икс: Последняя битва», сериалам «Сверхъестественное», «Секс в большом городе».

Известная канадская актриса Кэрри-Энн Мосс также поучаствовала в создании «Механической девочки». Большинство фанатов кино знают Кэрри по культовой картине «Матрица», снятой тогда еще братьями Вачовски.