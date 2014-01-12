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Механическая девочка Механическая девочка
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The Clockwork Girl

Механическая девочка, 2014

2014 / Канада / Корея
6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Фэнтези о дружбе девочки-робота и мальчика-мутанта
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5 причин смотреть фильм «Механическая девочка»

Корейско-канадская анимационная картина «Механическая девочка» вышла в мировой прокат еще семь лет назад — в начале 2014 года. Однако, по неизвестным причинам, до российских экранов добралась только сейчас. Сложно представить, какой долгий путь пришлось пройти фильму, чтобы дойти до отечественного зрителя. В любом случае, что это, если не повод для просмотра.

Режиссером «Механической девочки» стал Кевин Конрад Ханна. Для него это первая полноценная работа в большом кино. Однако кинематографист явно не намерен останавливаться на достигнутом — у него в планах множество интересных проектов, которые совершенно точно заявят о себе в ближайшее время.

Примечательно, что помимо канадских киномастеров в создании «Механической девочки» принимали непосредственное участие мастера из Южной Кореи. Это добавило мультфильму какого-то особенного азиатского колорита, считать который можно лишь очень наметанным глазом.

В озвучке «Механической девочки» принял участие голливудский актер Адриан Хью, знакомый многим зрителям по фильмам «Двойная жизнь Чарли Сан-Клауда», «Люди Икс: Последняя битва», сериалам «Сверхъестественное», «Секс в большом городе».

Известная канадская актриса Кэрри-Энн Мосс также поучаствовала в создании «Механической девочки». Большинство фанатов кино знают Кэрри по культовой картине «Матрица», снятой тогда еще братьями Вачовски.

В основу мультипликационной картины «Механическая девочка» легла серия графических романов под названием «Звездная девушка». Когда-то эти комиксы были написаны Шоном О’Рэйли и Кевином Ханной. Истории про звездную девушку пользовались большой популярностью у себя на родине, в Канаде. В то время как во всем остальном мире о них почти не слышали.

Роль роботизированной девушки Теслы озвучивала известная американская актриса Алекса Вега, знакомая большинству зрителей по комедийной франшизе «Дети шпионов», снятой режиссером Робертом Родригесом. Для Веги работа в «Механической девочке» – это одна из немногих заметных ролей в кино за последние годы.

Режиссер «Механической девочки» Кевин Конрад Ханна также является автором и комиксов, которые легли в основу фильма. По всей видимости, Ханна решил, что только он сможет адаптировать собственное произведение на большой экран. И сделать это так, чтобы сюжет действительно понравился аудитории.

Работа над «Механической девочкой» началась еще в 2007-м году. В 2008-м стало известно, что права на экранизацию приобрела студия Arcane. Впервые о старте проекта объявили на американском «Коми-коне» проходящем в середине лета 2009 года. Таким образом, все производство мультфильма заняло порядка пяти лет.

Безымянная девушка робот получила в подарок от своего создателя- жизнь. И когда она начинает открывать для себя прелести нашего мира она встречает классного парня-мутанта. Между ними завязывается дружба...

6.6 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в России 9 декабря 2021
Премьера онлайн 11 января 2021
Премьера в мире 12 января 2014
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Кевин Конрад Ханна
В ролях
Кэрри-Энн Мосс
Кэрри-Энн Мосс
Алекса ПенаВега
Алекса ПенаВега
Джесси МакКартни
Джесси МакКартни
Брэд Гэррет
Брэд Гэррет
Джеффри Тэмбор
Джеффри Тэмбор
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Механическая девочка 3 постера
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История «Механической девочки» происходит в вымышленном мире, одержимом технологическим прогрессом. Технологии здесь помогают человеку жить лучше, но все равно не спасают от ужасного вируса, который погубил часть населения, а части человечества нанес серьезные увечья. В этом мире конкурируют два талантливых ученых: Биолог, сторонник биотехнологий и скрещивания разных видов, и Инженер, предпочитающий работать с металлом и роботами. Оба создали каждый своим методом подопечных,…
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