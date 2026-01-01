Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Бегущая»
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Фильмография
Элисон Вандзура
Alison Wandzura
Киноафиша
Персоны
Элисон Вандзура
Элисон Вандзура
Alison Wandzura
Актерское амплуа
Актер озвучки
,
Путешественник
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
5.2
Говард Лавкрафт и Королевство хаоса
(2018)
5.2
Дыши
(2022)
5.1
Говард Лавкрафт и Замерзшее Королевство
(2016)
Фильмография Элисон Вандзура
5.2
Дыши
драма, приключения, триллер, мини-сериал
2022, США
4.1
Риф. Новые приключения
Go Fish
анимация, приключения
2019, США
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Рецензия
5.2
Говард Лавкрафт и Королевство хаоса
Howard Lovecraft and the Kingdom of Madness
анимация, фэнтези, семейный
2018, Канада
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Рецензия
5.1
Говард Лавкрафт и Замерзшее Королевство
Howard Lovecraft and the Frozen Kingdom
анимация, фэнтези
2016, Канада
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Рецензия
4
Приключения Пикси
Pixies
анимация, детский, комедия
2015, Канада
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