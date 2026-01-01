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Элисон Вандзура Alison Wandzura
Киноафиша Персоны Элисон Вандзура

Элисон Вандзура

Alison Wandzura

Актерское амплуа
Актер озвучки, Путешественник, Герой фэнтези

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Говард Лавкрафт и Королевство хаоса 5.2
Говард Лавкрафт и Королевство хаоса (2018)
Дыши 5.2
Дыши (2022)
Говард Лавкрафт и Замерзшее Королевство 5.1
Говард Лавкрафт и Замерзшее Королевство (2016)

Фильмография Элисон Вандзура

Дыши 5.2
Дыши
драма, приключения, триллер, мини-сериал 2022, США
Риф. Новые приключения 4.1
Риф. Новые приключения Go Fish
анимация, приключения 2019, США
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Говард Лавкрафт и Королевство хаоса 5.2
Говард Лавкрафт и Королевство хаоса Howard Lovecraft and the Kingdom of Madness
анимация, фэнтези, семейный 2018, Канада
Смотреть трейлер Рецензия
Говард Лавкрафт и Замерзшее Королевство 5.1
Говард Лавкрафт и Замерзшее Королевство Howard Lovecraft and the Frozen Kingdom
анимация, фэнтези 2016, Канада
Смотреть трейлер Рецензия
Приключения Пикси 4
Приключения Пикси Pixies
анимация, детский, комедия 2015, Канада
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