После того, как с рабочим-нелегалом по имени Камал (Хассани Шапи) происходит несчастный случай, амбициозный и беспринципный подрядчик Маттиа (Лука Арджентеро) оказывается вынужден принять одно совершенно невообразимое предложение. Отныне Маттиа, под именем Камала, посещает профессиональные курсы для кондитеров-шоколадников при крупной фабрике шоколада. Под руководством опытного кондитера вместе с остальными шестью, куда более опытными соучениками он учится создавать новые конфеты. Для неумелого Маттиа, у которого все валится из рук, это начало самого ужасного периода его жизни – и одновременно возможность открыть себя с неожиданной стороны.

Познать секреты шоколада и самого себя ему помогает очаровательная и несколько взбалмошная Чечилия (Виоланте Плачидо).