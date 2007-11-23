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Постер фильма Уроки шоколада
5.7
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5.7

Уроки шоколада

, 2007
Lezioni di Cioccolato
Италия / комедия / 18+
Постер фильма Уроки шоколада
5.7

О фильме

После того, как с рабочим-нелегалом по имени Камал (Хассани Шапи) происходит несчастный случай, амбициозный и беспринципный подрядчик Маттиа (Лука Арджентеро) оказывается вынужден принять одно совершенно невообразимое предложение. Отныне Маттиа, под именем Камала, посещает профессиональные курсы для кондитеров-шоколадников при крупной фабрике шоколада. Под руководством опытного кондитера вместе с остальными шестью, куда более опытными соучениками он учится создавать новые конфеты. Для неумелого Маттиа, у которого все валится из рук, это начало самого ужасного периода его жизни – и одновременно возможность открыть себя с неожиданной стороны.

Познать секреты шоколада и самого себя ему помогает очаровательная и несколько взбалмошная Чечилия (Виоланте Плачидо).

В ролях

Лука Арджентеро
Лука Арджентеро
Mattia
Хассани Шапи
Kamal
Виоланте Плачидо
Виоланте Плачидо
Cecilia Ferri
Нери Маркоре
Нери Маркоре
Maestro Corrado
Моника Скаттини
Letizia
Франческо Паннофино
Франческо Паннофино
Luigi
Вито
Osvaldo
Josefia Forlì
Corrado Mineo
Matteo Oleotto
Milo
Роландо Равелло
Роландо Равелло
Presentatore
Режиссер Клаудио Капеллини
Сценарист Фабио Бонифаччи, Christian Poli
Композитор Тео Теардо
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 23 ноября 2007
Дата выхода
23 ноября 2007 Италия
23 ноября 2007 США
Сборы в мире $3 909 492
Производство A&G, Cattleya, FaroFilm
Другие названия
Lezioni di cioccolato, Csokileckék, Lessons in Chocolate, Уроки шоколада, 恋するショコラ, Шоколадні поцілунки, 초콜릿 레슨

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 15 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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