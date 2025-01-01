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Лидия Витале
Лидия Витале Lidia Vitale
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Лидия Витале

Lidia Vitale

Дата рождения
12 октября 1972
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Рим, Италия

Популярные фильмы

Капли Бога 8.0
Капли Бога (2023)
Римский блюз 7.6
Римский блюз (2023)
Первый день моей жизни 7.0
Первый день моей жизни (2023)

Фильмография Лидия Витале

Жанр
Год
Все 7 Фильмы 7 Актриса 7
Джульетта и Ромео 4.3
Джульетта и Ромео Juliet & Romeo
мюзикл, мелодрама 2025, Италия / США
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Билеты
6.6
Мужской род множественного числа Maschile Plurale
комедия, мелодрама 2024, Италия
Первый день моей жизни 7
Первый день моей жизни Il primo giorno della mia vita
драма, фэнтези, комедия 2023, Италия
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Билеты
Римский блюз 7.6
Римский блюз Roma Blues
комедия, криминал, мелодрама 2023, Италия
Капли Бога 8
Капли Бога Drops of God
драма 2023, Франция / Япония
Останемся друзьями 5.1
Останемся друзьями Restiamo amici
комедия 2019, Италия
Двойной час 6.6
Двойной час La doppia ora
криминал, триллер, драма 2009, Италия
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