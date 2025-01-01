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Фильмография
Лидия Витале
Lidia Vitale
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Персоны
Лидия Витале
Лидия Витале
Lidia Vitale
Дата рождения
12 октября 1972
Возраст
52 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Рим, Италия
Популярные фильмы
8.0
Капли Бога
(2023)
7.6
Римский блюз
(2023)
7.0
Первый день моей жизни
(2023)
Билеты
Фильмография Лидия Витале
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мюзикл
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2023
2019
2009
Все
7
Фильмы
7
Актриса
7
4.3
Джульетта и Ромео
Juliet & Romeo
мюзикл, мелодрама
2025, Италия / США
Смотреть трейлер
Билеты
6.6
Мужской род множественного числа
Maschile Plurale
комедия, мелодрама
2024, Италия
7
Первый день моей жизни
Il primo giorno della mia vita
драма, фэнтези, комедия
2023, Италия
Смотреть трейлер
Билеты
7.6
Римский блюз
Roma Blues
комедия, криминал, мелодрама
2023, Италия
8
Капли Бога
Drops of God
драма
2023, Франция / Япония
5.1
Останемся друзьями
Restiamo amici
комедия
2019, Италия
6.6
Двойной час
La doppia ora
криминал, триллер, драма
2009, Италия
Смотреть трейлер
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