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Постер фильма Я убила Наполеона
5.4
Киноафиша Фильмы Я убила Наполеона
5.4

Я убила Наполеона

, 2015
Ho ucciso Napoleone
Италия / комедия / 18+
Постер фильма Я убила Наполеона
5.4

О фильме

Всего за сутки жизнь Аниты перевернулась вверх тормашками: работа, любовь, будущее – все пошло прахом. Ее уволили, она осталась одна в ожидании появления на свет ребенка от ее босса, женатого отца семейства. На вопрос «Что делать?» Анита отвечает однозначно: придумать коварный план мести. Но в жизни иногда случается так, что небольшая неожиданность в корне меняет представления человека о жизни – особенно, если у него появляется настоящая любовь.

В ролях

Либеро Де Риенцо
Либеро Де Риенцо
Biagio
Адриано Джаннини
Адриано Джаннини
Paride
Яя Форте
Яя Форте
Gianna
Тони
Enrica
Микаела Рамаццотти
Микаела Рамаццотти
Anita
Елена София Риччи
Елена София Риччи
Olga
Моника Нэппо
Filippa
Бебо Сторти
Fanelli
Памела Виллорези
Памела Виллорези
Cecilia
Томмазо Раньо
Томмазо Раньо
Gabriele
Режиссер Джорджия Фарино
Сценарист Джорджия Фарино, Федерика Понтремоли
Композитор Андреа Фарри
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 26 марта 2015
Дата выхода
26 марта 2015 Италия
Сборы в мире $573 115
Производство BiBi Film, Rai Cinema, Credit Agricole Vita
Другие названия
Ho ucciso Napoleone, I Killed Napoléon

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 15 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

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