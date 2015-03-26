Всего за сутки жизнь Аниты перевернулась вверх тормашками: работа, любовь, будущее – все пошло прахом. Ее уволили, она осталась одна в ожидании появления на свет ребенка от ее босса, женатого отца семейства. На вопрос «Что делать?» Анита отвечает однозначно: придумать коварный план мести. Но в жизни иногда случается так, что небольшая неожиданность в корне меняет представления человека о жизни – особенно, если у него появляется настоящая любовь.
12 августа 2015 00:00Фестиваль итальянских комедий пройдет в МосквеС 20 по 25 августа в Москве пройдет Фестиваль итальянских комедий Felicità Italiana. Итальянские комедии пронизаны солнцем, летом, радостью и, конечно, любовью. Именно любовь в этом году