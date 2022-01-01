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Ивано Марескотти
Ивано Марескотти
Ivano Marescotti
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Ивано Марескотти
Ivano Marescotti
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Дата рождения
4 февраля 1946
Возраст
76 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер
Биография Ивано Марескотти
Родился 4 февраля 1946 года. Италия.
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Фильмография Ивано Марескотти
Микеланджело. Бесконечность
документальный
2019, Италия / Ватикан
7.0
Лучше дома места нет
комедия
2018, Италия
5.0
Преступник никогда не уходит на пенсию
комедия
2017, Италия
5.0
Кто эти люди?
комедия
2015, Италия
6.0
Под сахарной пудрой
боевик, мюзикл, драма, триллер, комедия
2008, Италия
2.0
Итальянская мечта
комедия
2007, Италия
5.0
Звезды под Луною
мелодрама, военный, драма
2007, Италия / Великобритания / Венгрия
6.0
Король Артур
драма, боевик, военный, приключения
2004, США / Великобритания / Ирландия
6.0
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