Главный герой фильма - актер сериалов, никогда не добивавшийся успеха, отец трех дочерей от разных женщин. Дочери, каждая со своими проблемами и досадой на отца, приезжают в Рим, чтобы организовывать общий ужин... Фильм снят в духе традиционных итальянских комедий и высоко оценен критиками.
СтранаИталия
Продолжительность1 час 39 минут
Год выпуска2007
Премьера в мире1 февраля 2007
Дата выхода
1 февраля 2007
Италия
Сборы в мире$4 173 202
ПроизводствоDuea Film, Medusa Film, Sky
Другие названия
La cena per farli conoscere, A Dinner for Them to Meet, Deipno gnorimias, En middag för att de ska träffas, Kerítő nővérek, Kolacja dla ojca, Kolacja z nieznajomą, The Get Together Dinner