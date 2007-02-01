Оповещения от Киноафиши
Ужин, чтобы познакомить их

Ужин, чтобы познакомить их

La cena per farli conoscere 18+
О фильме

Главный герой фильма - актер сериалов, никогда не добивавшийся успеха, отец трех дочерей от разных женщин. Дочери, каждая со своими проблемами и досадой на отца, приезжают в Рим, чтобы организовывать общий ужин... Фильм снят в духе традиционных итальянских комедий и высоко оценен критиками.
Страна Италия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 1 февраля 2007
Дата выхода
1 февраля 2007 Италия
Сборы в мире $4 173 202
Производство Duea Film, Medusa Film, Sky
Другие названия
La cena per farli conoscere, A Dinner for Them to Meet, Deipno gnorimias, En middag för att de ska träffas, Kerítő nővérek, Kolacja dla ojca, Kolacja z nieznajomą, The Get Together Dinner
Режиссер
Пупи Авати
Пупи Авати
В ролях
Диего Абатантуоно
Диего Абатантуоно
Ванесса Инконтрада
Ванесса Инконтрада
Виоланте Плачидо
Виоланте Плачидо
Инес Састре
Франческа Нери
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

