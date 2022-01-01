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Виоланте Плачидо
Виоланте Плачидо
Violante Placido
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Виоланте Плачидо
Violante Placido
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Дата рождения
1 мая 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Виоланте Плачидо
Родилась 1 мая 1976 года. Рим, Лацио, Италия.
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Фильмография Виоланте Плачидо
Останемся друзьями
комедия
2019, Италия
5.0
Наблюдатель
боевик, триллер
2012, Франция / Италия / Бельгия
5.0
Призрачный гонщик 2
триллер, фэнтези, боевик
2012, США
6.0
Американец
триллер, драма
2010, США
6.0
Ужин, чтобы познакомить их
комедия
2007, Италия
6.0
Уроки шоколада
комедия
2007, Италия
5.0
Самый лучший день
комедия
2006, Италия
6.0
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