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Как женить красавчика Как женить красавчика
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Sul più bello

Как женить красавчика, 2020

2020 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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О фильме

Девятнадцатилетняя Марта, зная, что неизлечимо больна, решает пуститься во все тяжкие. Например закрутить роман с одним из красавцев «не из её лиги», из тех, кто обычно никогда не смотрит в её сторону. В этом её поддерживают лучшие друзья и соседи по квартире Федерика и Якопо. Эти двое во многом заменили ей давно умерших родителей. Но не стоит думать, что «Слишком крут для неё» это одна из слезливых мелодрам про красивую умирающую девочку: Марта не любит трагедии, и пытается взять от жизни всё. Она даже монотонное чтение лучших предложений дня по громкой связи в супермаркете превращает в эротическое шоу, так что же будет, когда преследуемый ей красивый и богатый Артуро неожиданно ответит ей взаимностью?

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 18 августа 2021
Премьера в мире 17 октября 2020
Возраст 16+
В ролях
Джузеппе Маджио
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Как женить красавчика 2 постера
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Как женить красавчика смотреть онлайн

Как женить красавчика
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