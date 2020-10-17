Как женить красавчика, 2020

Девятнадцатилетняя Марта, зная, что неизлечимо больна, решает пуститься во все тяжкие. Например закрутить роман с одним из красавцев «не из её лиги», из тех, кто обычно никогда не смотрит в её сторону. В этом её поддерживают лучшие друзья и соседи по квартире Федерика и Якопо. Эти двое во многом заменили ей давно умерших родителей. Но не стоит думать, что «Слишком крут для неё» это одна из слезливых мелодрам про красивую умирающую девочку: Марта не любит трагедии, и пытается взять от жизни всё. Она даже монотонное чтение лучших предложений дня по громкой связи в супермаркете превращает в эротическое шоу, так что же будет, когда преследуемый ей красивый и богатый Артуро неожиданно ответит ей взаимностью?