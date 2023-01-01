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Giorno + bello, Il

Самый лучший день, 2006

2006 / Италия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме
Лео твердо уверен лишь в трех вещах: он любит Нину, Нина любит его, они никогда не поженятся. Лео - отнюдь не бунтарь, но всегда считал себя хозяином своей жизни. Когда Нина внезапно просит на ней жениться, Лео находит этому лишь одно объяснение: ей хочется показать миру, что свадьба может быть абсолютно не такой, как у всех. Но Лео попадает в круговорот самых традиционных свадебных приготовлений, от начала до конца. Поглощенная заботами, Нина кажется другим человеком – не той вольнодумной бунтаркой, которую он полюбил. Настает «самый лучший день», и приходит черед судьбоносной свадебной речи жениха. Слишком много мыслей проносится в голове Лео…
6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Режиссер
Массимо Каппелли
В ролях
Фабио Троян
Виоланте Плачидо
Виоланте Плачидо
Карла Синьорис
Карла Синьорис
Шел Шапиро
Массимилиано Бруно
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Самый лучший день 1 постер
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