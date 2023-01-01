Самый лучший день, 2006

Лео твердо уверен лишь в трех вещах: он любит Нину, Нина любит его, они никогда не поженятся. Лео - отнюдь не бунтарь, но всегда считал себя хозяином своей жизни. Когда Нина внезапно просит на ней жениться, Лео находит этому лишь одно объяснение: ей хочется показать миру, что свадьба может быть абсолютно не такой, как у всех. Но Лео попадает в круговорот самых традиционных свадебных приготовлений, от начала до конца. Поглощенная заботами, Нина кажется другим человеком – не той вольнодумной бунтаркой, которую он полюбил. Настает «самый лучший день», и приходит черед судьбоносной свадебной речи жениха. Слишком много мыслей проносится в голове Лео…

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