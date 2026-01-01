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Фильмография
Лалор Родди
Lalor Roddy
Киноафиша
Персоны
Лалор Родди
Лалор Родди
Lalor Roddy
Дата рождения
30 ноября 1954
Возраст
71 год
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Чтобы они могли встретить восходящее солнце
(2023)
7.4
Кникап
(2024)
7.0
Майкл внутри
(2018)
Фильмография Лалор Родди
7
Три урны
The Three Urns
комедия
2026, Ирландия
Смотреть трейлер
6.6
Бодкин
драма, комедия, триллер
2024, США/Ирландия
5.2
Багровый рассвет
Sunrise
ужасы, триллер
2024, Великобритания / США
Смотреть трейлер
7.4
Кникап
Kneecap
комедия, драма
2024, Ирландия / Великобритания
Смотреть трейлер
5.2
Гремлины: Хранители леса
Unwelcome
ужасы
2023, Великобритания
Смотреть трейлер
Рецензия
7.6
Чтобы они могли встретить восходящее солнце
That They May Face the Rising Sun
драма
2023, Ирландия / Великобритания
6
Твари божьи
God's Creatures
драма
2022, Ирландия / США
Смотреть трейлер
5.9
Гонщик
The Racer
драма, спорт
2020, Бельгия / Ирландия / Люксембург
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