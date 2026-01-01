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Фильмография
Damian O'Hare
Damian O'Hare
Киноафиша
Персоны
Damian O'Hare
Damian O'Hare
Damian O'Hare
Дата рождения
13 августа 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Белфаст, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Актёр ужасов
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.5
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
(2003)
Билеты
7.0
Охота за убийцей
(2024)
6.5
Зоопарк
(2017)
Фильмография Damian O'Hare
Жанр
Все
Боевик
Военный
Исторический
Криминал
Мини-сериал
Приключения
Семейный
Триллер
Ужасы
Год
Все
2024
2017
2008
2003
Все
4
Фильмы
3
Сериалы
1
Актер
4
7
Охота за убийцей
криминал, триллер, исторический, мини-сериал
2024, США
6.5
Зоопарк
Zoo
семейный, военный, исторический
2017, Ирландия / Великобритания
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.9
Отражение
The Broken
триллер, ужасы
2008, Франция / Великобритания
Смотреть трейлер
8.5
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины
Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
приключения, боевик
2003, США
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
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