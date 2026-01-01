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Damian O'Hare Damian O'Hare
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Damian O'Hare

Damian O'Hare

Дата рождения
13 августа 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Место рождения
Белфаст, Соединённое королевство Великобритании и Северной Ирландии
Актерское амплуа
Герой триллеров, Актёр ужасов, Путешественник

Популярные фильмы

Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины 8.5
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины (2003)
Охота за убийцей 7.0
Охота за убийцей (2024)
Зоопарк 6.5
Зоопарк (2017)

Фильмография Damian O'Hare

Жанр
Год
Охота за убийцей 7
Охота за убийцей
криминал, триллер, исторический, мини-сериал 2024, США
Зоопарк 6.5
Зоопарк Zoo
семейный, военный, исторический 2017, Ирландия / Великобритания
Отражение 5.9
Отражение The Broken
триллер, ужасы 2008, Франция / Великобритания
Смотреть трейлер
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины 8.5
Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl
приключения, боевик 2003, США
Смотреть трейлер Рецензия
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