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Марко Кройцпайнтнер
Марко Кройцпайнтнер
Marco Kreuzpaintner
О персоне
Фильмография
Марко Кройцпайнтнер
Marco Kreuzpaintner
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Дата рождения
11 марта 1977
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Марко Кройцпайнтнера
Родился 11 марта 1977 года. Германия.
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Фильмография Марко Кройцпайнтнера
Дело Коллини
драма, криминал, триллер
2019, Германия
7.0
Крабат. Ученик колдуна
фэнтези, драма
2008, Германия
6.0
Рабство
драма, криминал
2007, Германия / США
7.0
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