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Марко Кройцпайнтнер
Марко Кройцпайнтнер Marco Kreuzpaintner
Киноафиша Персоны Марко Кройцпайнтнер

Марко Кройцпайнтнер

Marco Kreuzpaintner

Дата рождения
11 марта 1977
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер

Биография Марко Кройцпайнтнера

Родился 11 марта 1977 года. Германия.

Популярные фильмы

Дело Коллини 7.7
Дело Коллини (2019)
Рабство 7.4
Рабство (2007)
Тела 7.2
Тела (2023)

Фильмография Марко Кройцпайнтнера

Обреченные на славу 6.3
Обреченные на славу
драма, боевик, исторический 2024, США/Германия/Италия
Тела 7.2
Тела
криминал, триллер, мини-сериал 2023, США
Проект Лазарь 7.1
Проект Лазарь
боевик, фантастика, триллер 2022, Великобритания
Родственные души 6.1
Родственные души
драма, фантастика, триллер 2020, США
Дело Коллини 7.7
Дело Коллини Der Fall Collini
драма, криминал, триллер 2019, Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Он снова здесь! 7
Он снова здесь! Er ist wieder da
комедия 2015, Германия
Крабат. Ученик колдуна 6.4
Крабат. Ученик колдуна Krabat
фэнтези, драма 2008, Германия
Смотреть трейлер
Рабство 7.4
Рабство Trade
драма, криминал 2007, Германия / США
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Новости о Марко Кройцпайнтнере
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