«Дело Коллини»: Рецензия Киноафиши

«Дело Коллини» - фильм, рассказ о котором нужно начинать не с фигуры режиссера или исполнителя главной роли, а с личности писателя, чей роман лег в основу сценария. Это экранизация книги Фердинанда фон Шираха – одного из самых известных авторов современной Германии, выходца из непростой семьи. Его дед, аристократ Бальдур фон Ширах был руководителем гитлерюгенда и гауляйтером Вены. Его судили на Нюрнбергском процессе и приговорили к 20 годам заключения. Он отбыл в тюрьме полный срок.

Фердинанду фон Шираху, как и многим другим потомкам высокопоставленных нацистов, пришлось решать вопрос о принятии семейного прошлого. Это было нелегко. В эссе, написанном специально для журнала «Шпигель», писатель рассказывает, что узнал о дедушкиной работе в 12 лет. И он долго не мог понять, как же так получилось, что образованный и начитанный человек, у которого была своя ложа в Венской опере, вдруг поверил Гитлеру.

В «Деле Коллини», ставшем в Германии бестселлером, Ширах обращается к этой теме напрямую. Формально это детектив, но ключевым вопросом здесь становится не «Кто убийца?», а «В чем был мотив?» Преступник известен читателю с самого начала.

Действие разворачивается в 2001 году – в эпоху, лишенную массового интернета, доступных мобильных телефонов и валюты евро (в наличное обращение ее введут только в 2002-м). В президентском люксе дорогого отеля от рук убийцы погибает Ханс Майер (Манфред Цапатка), известный немецкий бизнесмен. Преступник даже не пытается скрыться. Полиция легко его задерживает и быстро устанавливает личность: это живущий в Штутгарте итальянец Фабрицио Коллини (Франко Неро), которого, на первый взгляд, ничего не связывает с жертвой.

Защищать его берется молодой адвокат Каспар Лайнен (Элиас М’Барек). Из-за документальной путаницы с именами погибшего он не сразу понимает, что речь идет о человеке, которого он знал лично: Майер был для Лайнена вторым отцом и помог ему получить престижное юридическое образование. Кроме того, в юности у Каспара был роман с его внучкой Йоханной (Александра Мария Лара), ныне унаследовавшей всю огромную бизнес-империю. Адвокат сначала подумывает отказаться от дела, а потом решает, что правосудие все же важнее. Однако ситуация осложняется тем, что обвиняемый наотрез отказывается с ним говорить. Чтобы докопаться до сути, Лайнену придется отмотать время на полвека назад.

В книгах Шираха, который является не только писателем, но и адвокатом по уголовным делам с большим стажем, увлекательными выглядят все этапы судопроизводства. О немецком кино такого сказать нельзя – у него нет той богатой традиции судебных драм, какая существует в Америке, как нет и представления о судебном процессе как об эффектном шоу. Режиссеры из Германии вдохновляются лентами Сидни Люмета, Стэнли Крамера, Стивена Спилберга или Оливера Стоуна, но результат по-прежнему оставляет желать лучшего. О чем тут говорить, если даже самый знаменитый фильм о Нюрнбергском процессе сняли американцы.

Главная проблема «Дела Коллини» - это именно ритм, который в судебной драме должен быть безупречным. Экспозиция занимает целый час. Режиссер Марко Кройцпайнтнер долго ходит вокруг да около и пичкает зрителя ненужными флэшбэками, прежде чем наконец-то отправляет своего главного героя в место, которое поможет ему найти ответы на все вопросы. Добавьте к этому не самых выразительных персонажей второго плана, навязчивый саундтрек и клишированных нацистов, которые у немецких авторов, кажется, просто кочуют из одного фильма в другой, не снимая формы.

Но тут стоит напомнить, что картины, подобные этой, в Германии создаются вовсе не для открытия новых горизонтов, а для проговаривания коллективных травм, и с этой задачей они справляются на все сто процентов. Именно поэтому в роли Каспара Лайнена – красавчик Элиас М’Барек, главный секс-символ современного немецкого кинематографа: его участие автоматически привлекает в залы массовую публику, а не только тех, кто ценит сложное кино.

В «Деле Коллини» Кройцпайнтнер вслед за Ширахом обращается к вопросу, который еще несколько десятилетий назад не принято было поднимать. Фильм прямо говорит о том, что после Второй мировой в ФРГ у власти остались люди с нацистским прошлым, и они делали все, чтобы замести следы своих преступлений. У Кройцпайнтнера к ответу их призывает персонаж с турецкими этническими корнями – представитель новой Германии, не желающей повторять старые ошибки. Та беспощадность и та совершенно обезоруживающая честность, с которой немцы в очередной раз бичуют себя в кино, с лихвой искупает многие художественные недостатки. Сбитый ритм можно как-то перетерпеть, а вот фальшь – точно нельзя.

Ксения Реутова