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Фильмография
Кристиан Цюберт
Christian Zübert
Киноафиша
Персоны
Кристиан Цюберт
Кристиан Цюберт
Christian Zübert
Дата рождения
27 августа 1973
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
7.7
Дело Коллини
(2019)
7.2
Последнее турне
(2014)
7.0
Три четверти луны
(2011)
Фильмография Кристиан Цюберт
Жанр
Все
Боевик
Драма
Комедия
Криминал
Триллер
Год
Все
2025
2019
2018
2015
2014
2011
Все
6
Фильмы
5
Сериалы
1
Сценарист
5
Режиссер
5
5.8
Вне юрисдикции
Exterritorial
боевик, триллер
2025, Австрия / Германия
Смотреть трейлер
7.7
Дело Коллини
Der Fall Collini
драма, криминал, триллер
2019, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
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Плохие банки
драма, триллер
2018, Германия/Люксембург
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6.4
Вздох
Ein Atem
драма
2015, Германия / Греция
7.2
Последнее турне
Hin und Weg
комедия, драма
2014, Германия
7
Три четверти луны
Dreiviertelmond
комедия, драма
2011, Германия
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