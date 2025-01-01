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Кристиан Цюберт
Кристиан Цюберт Christian Zübert
Киноафиша Персоны Кристиан Цюберт

Кристиан Цюберт

Christian Zübert

Дата рождения
27 августа 1973
Возраст
51 год
Знак зодиака
Дева
Карьера
Сценарист, Режиссер

Популярные фильмы

Дело Коллини 7.7
Дело Коллини (2019)
Последнее турне 7.2
Последнее турне (2014)
Три четверти луны 7.0
Три четверти луны (2011)

Фильмография Кристиан Цюберт

Жанр
Год
Все 6 Фильмы 5 Сериалы 1 Сценарист 5 Режиссер 5
Вне юрисдикции 5.8
Вне юрисдикции Exterritorial
боевик, триллер 2025, Австрия / Германия
Смотреть трейлер
Дело Коллини 7.7
Дело Коллини Der Fall Collini
драма, криминал, триллер 2019, Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Плохие банки
Плохие банки
драма, триллер 2018, Германия/Люксембург
Вздох 6.4
Вздох Ein Atem
драма 2015, Германия / Греция
Последнее турне 7.2
Последнее турне Hin und Weg
комедия, драма 2014, Германия
Три четверти луны 7
Три четверти луны Dreiviertelmond
комедия, драма 2011, Германия
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