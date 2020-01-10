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Дело Коллини Дело Коллини
Киноафиша Фильмы Дело Коллини Отзывы о фильме «Дело Коллини»
Der Fall Collini Дело Коллини 2019 / Германия
8.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Отзывы о фильме «Дело Коллини»

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Наша рецензия

«Дело Коллини» - фильм, рассказ о котором нужно начинать не с фигуры режиссера или исполнителя главной роли, а с личности писателя, чей роман лег в основу сценария. Это экранизация книги Фердинанда фон Шираха – одного из самых известных авторов современной Германии, выходца из непростой семьи. Его дед, аристократ Бальдур фон Ширах был руководителем гитлерюгенда и гауляйтером Вены. Его судили на Нюрнбергском процессе и приговорили к 20 годам заключения. Он отбыл в тюрьме полный…

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Marina Ordynskaya 10 января 2020, 18:29
Оценка
Необходимо смотреть такое честное кино, чтобы не пришлось задавать себе вопросы постфактум, как вышло, что снова явились между людьми большие ненависть, жестокость и война. Фильм замечательно снят, игра актёров мастерская.
10 января 2020, 18:29 Ответить
Mikhail Kokin 11 января 2020, 11:06
Оценка
Хороший фильм!
Немного Затянут..
11 января 2020, 11:06 Ответить
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