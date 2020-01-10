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«Дело Коллини» - фильм, рассказ о котором нужно начинать не с фигуры режиссера или исполнителя главной роли, а с личности писателя, чей роман лег в основу сценария. Это экранизация книги Фердинанда фон Шираха – одного из самых известных авторов современной Германии, выходца из непростой семьи. Его дед, аристократ Бальдур фон Ширах был руководителем гитлерюгенда и гауляйтером Вены. Его судили на Нюрнбергском процессе и приговорили к 20 годам заключения. Он отбыл в тюрьме полный…