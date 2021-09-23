«Махнемся телами»: Рецензия Киноафиши

Ален Морель (Франк Дюбоск) — глава большой, но отнюдь не дружной семейки из среднего класса. Будучи шеф-редактором дышащей на ладан газеты, он сталкивается с необходимостью продать контору бизнесмену, что приведет к снижению зарплат сотрудников и протестам. Персонал беснуется, требуя от своего мягкотелого начальника предпринять хоть что-то, но Морель сбегает на все выходные в парк аттракционов.

Компанию неудачнику составляют жена Софи (Александра Лами) и трое проблемных детей: малолетний торчок Лео (Нильс Отенен-Жерар), острая на язык Валентина (Матильда Рерих) и Шаша (Роуз де Кервеноаэль), празднующая свой седьмой день рождения. Отстояв ради прогулки по озеру двухчасовую очередь, близкие ссорятся из-за пустяка, срывая праздник. Доведенный до ручки Ален уплывает на лодке в одиночестве, искренне мечтая о переменах.

На следующее утро желание отца исполняется, но не так, как ему хотелось: разругавшиеся домочадцы — от мала до велика — меняются местами. Неподвластные логике переселения душ будут повторяться каждую ночь, пока Ален не найдет способ вернуть все назад.

Махнемся телами

Идея обмена телами далеко не нова и эксплуатируется в кинематографе десятилетиями — начиная со старой доброй «Чумовой пятницы» 70-х (а также ее более известного ремейка с Линдси Лохан) и заканчивая недавним кровавым слэшером «Дичь». На этом, в общем-то, банальном гэге строились молодежные хиты а-ля «Папе снова 17», культовый боевик Джона Ву «Без лица», помпезный ребут «Джуманджи» и еще черт знает сколько фильмов. Казалось бы, формула давно должна была изжить себя и стать признаком дурновкусия, но при мало-мальски творческом подходе она каким-то чудом по-прежнему работает. Лишнее тому свидетельство — «Махнемся телами» от малоизвестного постановщика Жан-Патрика Бенеса.

Очевидно, что успех эксцентрической комедии такого рода напрямую зависит от уровня мастерства исполнителей. К счастью, с этим у ленты полный порядок: несносных супругов Морель воплотил дуэт Лами-Дюбоск, зарекомендовавший себя еще в ромкоме «Попробуй подкати». Но их затмевает совсем юная Роуз де Кервеноаэль, на редкость органичная в образе взрослой, застрявшей в теле ребенка. Именно она оказывается центральной фигурой, превращая набор скетчей в связную историю.

Махнемся телами

Невзирая на напрашивающийся семейный жанр, посмотреть «Махнемся телами» с детьми вряд ли удастся. Фильм изобилует шутками на грани фола: бабуля толкает дурь и демонстрирует из окна грудь похотливому подростку, семилетняя девочка не расстается с сигаретами и айфоном (хотя последнее уже сложно отнести к чему-то из ряда вон выходящему), а старшая дочь, заполучившая оболочку отца, обнаруживает себя в мужской раздевалке с кучей голых работяг. И когда частью безумного уравнения с переселением душ становится испражняющаяся посреди кухни лама, этому уже не шибко удивляешься.

Несмотря на все вышеперечисленное, творение Бенеса не скатывается в кринж-комедию, сохраняя баланс между гротескным юмором и разговором на стандартные для такого кино темы — от разрыва поколений и кризиса среднего возраста до супружеской неверности.

«Махнемся местами» — легкое, порой глупое и предсказуемое, но все же смешное кино, способное скрасить хмурый осенний вечер.