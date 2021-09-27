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Махнемся телами Махнемся телами
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Family Swap / Le sens de la famille Махнемся телами 2020 / Франция
5.4 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Махнемся телами»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Ален Морель (Франк Дюбоск) — глава большой, но отнюдь не дружной семейки из среднего класса. Будучи шеф-редактором дышащей на ладан газеты, он сталкивается с необходимостью продать контору бизнесмену, что приведет к снижению зарплат сотрудников и протестам. Персонал беснуется, требуя от своего мягкотелого начальника предпринять хоть что-то, но Морель сбегает на все выходные в парк аттракционов. Компанию неудачнику составляют жена Софи (Александра Лами) и трое проблемных детей:…

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joncluni 27 сентября 2021, 13:06
Обмен телами? Серьезно? ну зачем снимать что-то на избитую тему, особенно если есть уже хорошие фильмы на эту тематику.
27 сентября 2021, 13:06 Ответить
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