Наша рецензия

Ален Морель (Франк Дюбоск) — глава большой, но отнюдь не дружной семейки из среднего класса. Будучи шеф-редактором дышащей на ладан газеты, он сталкивается с необходимостью продать контору бизнесмену, что приведет к снижению зарплат сотрудников и протестам. Персонал беснуется, требуя от своего мягкотелого начальника предпринять хоть что-то, но Морель сбегает на все выходные в парк аттракционов. Компанию неудачнику составляют жена Софи (Александра Лами) и трое проблемных детей:…