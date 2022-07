1 Opening Terence Blanchard 1:15

2 Hold On Vondie Curtis-Hall 0:50

3 Broken Contract Terence Blanchard 1:28

4 On the Run Terence Blanchard 1:43

5 Goodbye Song Terence Blanchard, Cynthia Erivo / Terence Blanchard 1:12

6 I'll Be With You Terence Blanchard 1:31

7 Fear Is Your Enemy Terence Blanchard 1:40

8 Running for the Bridge Terence Blanchard 2:09

9 Suicide Terence Blanchard 1:22

10 Back on the Move Terence Blanchard 1:41

11 Walking Into Freedom Terence Blanchard 1:20

12 Walk Like You Have a Right To Terence Blanchard 1:01

13 Minty's Story Terence Blanchard 2:41

14 To Marie's Terence Blanchard 0:34

15 Harriet Gets Bath Terence Blanchard 2:44

16 I'm Going Back Terence Blanchard 3:05

17 I Listen for Your Voice Terence Blanchard 1:08

18 The Railroad Starts Terence Blanchard 4:29

19 Bigger Long Meeting Terence Blanchard 1:52

20 We Go Left Terence Blanchard 1:22

21 Ye of Little Faith Terence Blanchard 2:11

22 I Lost Them Terence Blanchard 1:34

23 Back in Philly Terence Blanchard 0:32

24 Talking to God Terence Blanchard 2:05

25 Meeting the Underground Terence Blanchard 1:36

26 Freeing Rachel Terence Blanchard 1:20

27 You the One They Call Moses Terence Blanchard 1:01

28 Gotta Go Terence Blanchard 4:14

29 Marie's Death Terence Blanchard 4:06

30 Flash Terence Blanchard 1:59

31 Sign of the Judgement Vondie Curtis-Hall 1:02

32 Bigger and Gideon Terence Blanchard 2:17

33 Our Time is Near (Our People Are Free) Terence Blanchard 1:09

34 Harriet Comes Home Terence Blanchard 2:12