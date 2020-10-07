«Гномы в деле»: Рецензия Киноафиши

Совсем рядом с нами живут маленькие гномики. Они живут своей жизнью, очень опасаясь людей, считая их существами жестокими и опасными. В гномьем мире есть Эльфи — непоседливая девушка, часто организовывающая разные авантюры, которые ничем хорошим не заканчиваются. Эльфи с двумя друзьями сбегает в мир людей, где они знакомятся с неудачливым кондитером Тео, которому не удаётся спасти свой бизнес из-за козней брата Бруно. Гномы решают помочь Тео, а заодно освоить кулинарное дело.

Гномы в доме

Довольно непритязательный немецкий мультик начинается как своеобразное роуд-муви, чтобы в итоге превратиться в некий оммаж на любимый многими «Рататуй». Пиксаровский мультик очевидно взят за ориентир в данном случае, и это очень даже хорошо. Мультфильм транслирует вполне внятные и правильные мысли: что сообща можно сделать больше, чем по отдельности, что нужно ценить свою семью, но не стесняться искать что-то новое, что освоить новое дело никогда не поздно, но нужно приложить много усилий. Это вполне детский по подаче и сюжету, но более чем взрослый по посылу мультфильм.

Гномы в доме

Герои не лишены обаяния, здесь есть и потешные второстепенные персонажи, но самых заметных двое. Немного непутёвая Эльфи в неправильном гномьем колпаке не всегда поступает правильно, но всегда руководствуется правильными мотивами. Именно благодаря её смелости гномы поймут, что они и люди могут существовать вместе. Второй герой, Тео, — блестящий кондитер, абсолютно не умеющий себя продавать. Их конфликт с братом является эмоциональным центром истории, понятным несмотря на то, что у них обоих, кажется, старость пришла сразу после детства (по крайней мере, этот вывод можно сделать, послушав их историю жизни).

Гномы в доме

Кроме внятного сюжета мультфильм может порадовать несколькими яркими сценами мультипликационного экшена, звучной заглавной песней и ненапрягающим хронометражем. «Гномы в деле!», конечно, не назвать прорывом в мультипликации, но это внятная история, неплохо рассказанная, с героями, не лишёнными обаяния. Сейчас в прокате не так много хорошей мультипликации, особенно с учётом школьных каникул и того, что многие родители в этот период водят детей в кино. Мультфильм не назвать принципиально детским, поэтому есть вероятность, что и родителям может понравиться.

Петр Волошин