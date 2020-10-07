«Гномы в деле»: Рецензия Киноафиши
Команда гномов помогает незадачливому кондитеру спасти дело своей жизни.
Совсем рядом с нами живут маленькие гномики. Они живут своей жизнью, очень опасаясь людей, считая их существами жестокими и опасными. В гномьем мире есть Эльфи — непоседливая девушка, часто организовывающая разные авантюры, которые ничем хорошим не заканчиваются. Эльфи с двумя друзьями сбегает в мир людей, где они знакомятся с неудачливым кондитером Тео, которому не удаётся спасти свой бизнес из-за козней брата Бруно. Гномы решают помочь Тео, а заодно освоить кулинарное дело.
Довольно непритязательный немецкий мультик начинается как своеобразное роуд-муви, чтобы в итоге превратиться в некий оммаж на любимый многими «Рататуй». Пиксаровский мультик очевидно взят за ориентир в данном случае, и это очень даже хорошо. Мультфильм транслирует вполне внятные и правильные мысли: что сообща можно сделать больше, чем по отдельности, что нужно ценить свою семью, но не стесняться искать что-то новое, что освоить новое дело никогда не поздно, но нужно приложить много усилий. Это вполне детский по подаче и сюжету, но более чем взрослый по посылу мультфильм.
Герои не лишены обаяния, здесь есть и потешные второстепенные персонажи, но самых заметных двое. Немного непутёвая Эльфи в неправильном гномьем колпаке не всегда поступает правильно, но всегда руководствуется правильными мотивами. Именно благодаря её смелости гномы поймут, что они и люди могут существовать вместе. Второй герой, Тео, — блестящий кондитер, абсолютно не умеющий себя продавать. Их конфликт с братом является эмоциональным центром истории, понятным несмотря на то, что у них обоих, кажется, старость пришла сразу после детства (по крайней мере, этот вывод можно сделать, послушав их историю жизни).
Кроме внятного сюжета мультфильм может порадовать несколькими яркими сценами мультипликационного экшена, звучной заглавной песней и ненапрягающим хронометражем. «Гномы в деле!», конечно, не назвать прорывом в мультипликации, но это внятная история, неплохо рассказанная, с героями, не лишёнными обаяния. Сейчас в прокате не так много хорошей мультипликации, особенно с учётом школьных каникул и того, что многие родители в этот период водят детей в кино. Мультфильм не назвать принципиально детским, поэтому есть вероятность, что и родителям может понравиться.
Петр Волошин