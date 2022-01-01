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Гномы в деле Гномы в деле
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Die Heinzels - Rückkehr der Heinzelmännchen / Elfkins Гномы в деле 2019 / Германия
6.0 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о мультфильме «Гномы в деле»

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Совсем рядом с нами живут маленькие гномики. Они живут своей жизнью, очень опасаясь людей, считая их существами жестокими и опасными. В гномьем мире есть Эльфи — непоседливая девушка, часто организовывающая разные авантюры, которые ничем хорошим не заканчиваются. Эльфи с двумя друзьями сбегает в мир людей, где они знакомятся с неудачливым кондитером Тео, которому не удаётся спасти свой бизнес из-за козней брата Бруно. Гномы решают помочь Тео, а заодно освоить кулинарное дело. Гномы в…

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