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Совсем рядом с нами живут маленькие гномики. Они живут своей жизнью, очень опасаясь людей, считая их существами жестокими и опасными. В гномьем мире есть Эльфи — непоседливая девушка, часто организовывающая разные авантюры, которые ничем хорошим не заканчиваются. Эльфи с двумя друзьями сбегает в мир людей, где они знакомятся с неудачливым кондитером Тео, которому не удаётся спасти свой бизнес из-за козней брата Бруно. Гномы решают помочь Тео, а заодно освоить кулинарное дело. Гномы в…