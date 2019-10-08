«Маленькие чудовища»: Рецензия Киноафиши

Дэйва (Александр Ингланд) недавно бросила девушка, и теперь он живет у сестры. По ее просьбе Дэйв соглашается немного присмотреть за племянником, что приводит его в школу к мисс Кэролайн (Лупита Нионго). Далее классическая встреча невзрослеющего неудачника с максимально положительной учительницей. Чтобы приударить за Кэролайн, обычно эгоистичный и пассивный Дэйв предлагает ей свою помощь в сопровождении детей на экскурсии. Но оказавшись в зоопарке, они стали свидетелями нашествия зомби, которые выбрались из какого-то секретного эксперимента правительства. Чтобы не травмировать детскую психику, учительница убеждает детей в том, что всё происходит не по-настоящему. Вокруг просто актеры, и они играют в странную игру, поэтому бояться детям вообще нечего.

Не совсем понятно, почему в 2019 году продолжают эксплуатировать тему зомби. Зрители порядком от них подустали, на что указывают падающие рейтинги последних сезонов культового сериала «Ходячие мертвецы», но киностудии не сдаются, пытаясь выжать еще немного денег из этой темы. Порой, конечно, случаются удачные выхлопы вроде «Добро пожаловать в Zомбилэнд» или «Диета из Санта-Клариты». «Маленькие чудовища» вряд ли претендуют на отдельное место в этом зале славы, но, даже пройдясь по штампам, фильм все равно умудрился добавить немного свежести в общую картину о любителях поесть мозги.

Первые двадцать минут нам показывают нижнее белье Дэйва чаще, чем намеки на какой-либо зомби-апокалипсис. Нас очень подробно знакомят с персонажем как с ключевой фигурой, отчасти формирующей общий смысл фильма. Ведь суть тут вовсе не в восставших мертвецах, а в поведении тех или иных людей в критической ситуации. В этой странной вселенной людей не сразу смущают зомби, знаменитости оказываются эгоистичными трусами, а неудавшиеся рок-музыканты - героями. Здесь от ходячих мертвецов не убегают, а медленно уходят под личный саундтрек героев: Shake It Of Тэйлор Свифт и песенку про фермера «Иа иа йо». Кстати, песни Тэйлор не только поднимают боевых дух главным героям и детям, они не оставляют равнодушными даже зомби.

«Маленькие чудовища»

Сложно выделить одного главного героя, их тут оказалось целых три: Дэйв, проходящий через то же осмысление, что и Адам Сэндлер когда-то в «Большом папе»; знаменитая и многогранная Лупита, перетянувшая одеяло славы на себя, в этой истории она словно сказочная принцесса, солнечная как ее платье и при этом боевая, поскольку принц ей тут достался слабенький; и, наконец, маленький мальчик – племянник Дэйва, который может спасти целый класс, вдохновившись Дартом Вейдером.

Целевая аудитория «Маленьких чудовищ» – это, скорее всего, любители трешовых комедий, сериала «Нация Z» и подобных, поскольку драма тут сведена к минимуму, а нелепые ситуации к максимуму. Если не задаваться лишними вопросами, например, почему правительственный эксперимент с зомби проводят рядом с зоопарком, с чего учительница решила, что выживать проще, когда не знаешь, что тебе вообще нужно выживать, и как такой последний эгоист, как Дэйв, изменился в два счета. «Маленькие чудовища» созданы для тех, кто хочет расслабить свой мозг, наблюдая за тем, как поедают чужой. Комедия понравится тем, кого смешит абсурд во всех его проявлениях, равно как и пошлый юмор вперемешку с кишками.

Лилия Бариева