Наша рецензия

Дэйва (Александр Ингланд) недавно бросила девушка, и теперь он живет у сестры. По ее просьбе Дэйв соглашается немного присмотреть за племянником, что приводит его в школу к мисс Кэролайн (Лупита Нионго). Далее классическая встреча невзрослеющего неудачника с максимально положительной учительницей. Чтобы приударить за Кэролайн, обычно эгоистичный и пассивный Дэйв предлагает ей свою помощь в сопровождении детей на экскурсии. Но оказавшись в зоопарке, они стали свидетелями нашествия зомби, которые…