Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Переводчик" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Маленькие чудовища Маленькие чудовища
Киноафиша Фильмы Маленькие чудовища Отзывы о фильме «Маленькие чудовища»
Little Monsters Маленькие чудовища 2019 / Австралия
6.3 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Маленькие чудовища»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Дэйва (Александр Ингланд) недавно бросила девушка, и теперь он живет у сестры. По ее просьбе Дэйв соглашается немного присмотреть за племянником, что приводит его в школу к мисс Кэролайн (Лупита Нионго). Далее классическая встреча невзрослеющего неудачника с максимально положительной учительницей. Чтобы приударить за Кэролайн, обычно эгоистичный и пассивный Дэйв предлагает ей свою помощь в сопровождении детей на экскурсии. Но оказавшись в зоопарке, они стали свидетелями нашествия зомби, которые…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Андрей 16 января 2020, 20:38
Оценка
самое смешное в этой "комедии" это реальные имена актёров ;)))
афроамериканку Лупиту сразу узнал, по Чёрной Пантере, ну а остальные персонажи, как неудачные кадры из Шоу Бени Хилла - Джош Гад, Александр Инглэнд(это вообще кадр еще то ;))
прекрасно сыграли только детишки!
только из-за них 3 балла из 10ти!

в очередной раз, не понимаю, для кого этот фильм - детей или взрослых?
если для детей, то "отсоси мне", "мошонка" и др фразы, неоднократно произнесенные и "запетые" детской песенкой про сквернословие - прекрасная идея сценариста и режиссёра(смайлик большой палец вверх)
16 января 2020, 20:38 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Вызов
Вызов 249 комментариев
До рассвета
До рассвета 18 комментариев
Король неба
Король неба 11 комментариев
Пять ночей у Фредди
Пять ночей у Фредди 4 комментария
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм
2023, Россия, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Беглец
Беглец
2023, США, боевик, триллер
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Related video
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Kinoafisha.info App