Дэйва (Александр Ингланд) недавно бросила девушка, и теперь он живет у сестры. По ее просьбе Дэйв соглашается немного присмотреть за племянником, что приводит его в школу к мисс Кэролайн (Лупита Нионго). Далее классическая встреча невзрослеющего неудачника с максимально положительной учительницей. Чтобы приударить за Кэролайн, обычно эгоистичный и пассивный Дэйв предлагает ей свою помощь в сопровождении детей на экскурсии. Но оказавшись в зоопарке, они стали свидетелями нашествия зомби, которые…
афроамериканку Лупиту сразу узнал, по Чёрной Пантере, ну а остальные персонажи, как неудачные кадры из Шоу Бени Хилла - Джош Гад, Александр Инглэнд(это вообще кадр еще то ;))
прекрасно сыграли только детишки!
только из-за них 3 балла из 10ти!
в очередной раз, не понимаю, для кого этот фильм - детей или взрослых?
если для детей, то "отсоси мне", "мошонка" и др фразы, неоднократно произнесенные и "запетые" детской песенкой про сквернословие - прекрасная идея сценариста и режиссёра(смайлик большой палец вверх)
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