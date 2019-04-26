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Синонимы Синонимы
Киноафиша Фильмы Синонимы Отзывы о фильме «Синонимы»
Synonymes / Synonyms Синонимы 2019 / Франция / Германия / Израиль
6.2 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Синонимы»

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Наша рецензия

Молодой израильтянин приезжает во Францию, чтобы стать своим в Париже или погибнуть. Основанная на биографии режиссера Надава Лапида история получилась местами уморительной, но фильм, кажется, приходит к грустным выводам. Юный Йоав голым мечется по лестничной клетке и ломится во все двери, а потом чуть не замерзает до смерти в мраморной ванне. Молодая парочка поднимает его, как снятого с креста Иисуса, укладывает в свою кровать и воскрешает к новой жизни. Теперь он — самоназванный…

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Леонид Литвинов 26 апреля 2019, 19:01
Оценка
Много пениса,но в целом нуль.
26 апреля 2019, 19:01 Ответить
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