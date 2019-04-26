Наша рецензия

Молодой израильтянин приезжает во Францию, чтобы стать своим в Париже или погибнуть. Основанная на биографии режиссера Надава Лапида история получилась местами уморительной, но фильм, кажется, приходит к грустным выводам. Юный Йоав голым мечется по лестничной клетке и ломится во все двери, а потом чуть не замерзает до смерти в мраморной ванне. Молодая парочка поднимает его, как снятого с креста Иисуса, укладывает в свою кровать и воскрешает к новой жизни. Теперь он — самоназванный…