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100 вещей и ничего лишнего 100 вещей и ничего лишнего
Киноафиша Фильмы 100 вещей и ничего лишнего Отзывы о фильме «100 вещей и ничего лишнего»
100 Dinge 100 вещей и ничего лишнего 2018 / Германия
8.0 Оцените
24 голоса Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «100 вещей и ничего лишнего»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Немецкие комедии редко выходят на российские экраны и пользуются куда меньшей популярностью, чем, например, французские. И дело тут даже не в качестве фильмов или известности отдельных актёров, а в трагическом несовпадении архетипов. Современная российская комедия оставила в далёком прошлом сложных интеллигентных персонажей вроде гайдаевского Шурика и вовсю эксплуатирует анекдотические клише. Если в кадре женщина, то набор её мотиваций крайне ограничен: чаще всего она просто хочет…

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Артём Владимиров 28 марта 2019, 23:09
Оценка
Фильм огонь🔥 очень качественно снят, хорошее аудиосопровождение. Баланс юмора и драмы, советую, давно таких не выходило
28 марта 2019, 23:09 Ответить
Dkisovich 31 марта 2019, 07:33
Оценка
Очень косссеыц фильм! В котором сочктактся юмор, философия
Есть моменты над которыми ты задумываешься!
Готова пересмотреть 2 раз и больша
31 марта 2019, 07:33 Ответить
Виктор Таров 7 апреля 2019, 16:22
Оценка
Хороший фильм. Рекомендую)
7 апреля 2019, 16:22 Ответить
User 5 сентября 2021, 20:50
Отличное кино. Заставляет задуматься о расхламлении
5 сентября 2021, 20:50 Ответить
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