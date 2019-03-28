Наша рецензия

Немецкие комедии редко выходят на российские экраны и пользуются куда меньшей популярностью, чем, например, французские. И дело тут даже не в качестве фильмов или известности отдельных актёров, а в трагическом несовпадении архетипов. Современная российская комедия оставила в далёком прошлом сложных интеллигентных персонажей вроде гайдаевского Шурика и вовсю эксплуатирует анекдотические клише. Если в кадре женщина, то набор её мотиваций крайне ограничен: чаще всего она просто хочет…