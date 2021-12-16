«Оленьи рога»: Рецензия Киноафиши

16 декабря в российский прокат выходит долгострой «Оленьи рога» режиссера Скотта Купера, спродюсированный мрачным сказочником Гильермо дель Торо и основанный на новелле Ника Антоски, работавшего над «Ганнибалом» и «Нулевым каналом». Производство хоррора, созданного столь звездной командой, завершилось еще в 2018 году, однако пандемия обернулась для потенциального хита бесчисленными переносами. И вот, миновав локдаун и постковидную неразбериху, «Рога» все же добираются до широкой аудитории, впрочем, оставаясь в тени куда более громких релизов. Попытаемся выяснить, стоит ли жертвовать ради них «Матрицей» и «Человеком-пауком».

По сюжету Джулия Мидоус (Кери Расселл) возвращается в родной город, затерянный где-то в Орегоне. Поселившись у брата Пола (Джесси Племонс), она устраивается на работу школьной учительницей, рассказывая детям о старинных легендах. Внимание женщины привлекает неухоженный тихоня Лукас (Джереми Т. Томас), которого буллят сверстники. Джулию ужаснул рассказ подростка о трех медведях, охваченных тьмой, дополненный жуткими рисунками. Опасения усиливаются, когда она обнаруживает в столе ученика литературный набор из руководства по отлову диких животных, сборника мифов о злых духах и Библии.

Оленьи рога

Пытаясь понять причину странного поведения Лукаса, Джулия сталкивается с демонами прошлого: в молодости она сбежала из дома от психически нестабильного отца, умершего несколько лет назад. Тревожные взгляды учительницы в сторону бутылок виски недвусмысленно намекают, что с дурными воспоминаниями она боролась посредством горячительных напитков.

Немудрено, что Джулия стала проецировать собственную травму на Лукаса, о чем ей прямым текстом говорит Пол, шериф этой глубинки. Братец, к слову, вместо борьбы с преступностью занимается тем, что оставляет разорившиеся семьи без крыши над головой.

От него же Джулия узнает, что мать Лукаса умерла, а отец Фрэнк — уголовник и наркоман со стажем, чудом избегающий тюрьмы. У горе-папаши также есть младший сын Эйден, уже давно не появляющийся в школе. Джулия резонно требует привлечь соцслужбы, но Пол лишь разводит руками: «Если Фрэнка арестуют, кто тогда позаботится о мальчиках?».

Оленьи рога

Перед нами история об одиноких людях, существующих в полной изоляции от остального мира и за ним не поспевающих. Местная шахта по добыче угля, десятилетиями являвшаяся для горожан единственным источником дохода, ныне переоборудована под метамфетаминовую лабораторию. Американская дыра погрязла в беспросветной нищете и повальной наркомании, о чем то и дело напоминают новостные сводки. Учитывая, что режиссером и соавтором «Оленьих рогов» выступил Скотт Купер, постановщик криминального триллера «Из пекла» и нео-вестерна «Недруги», ставка на социальную драму ничуть не удивляет, равно как и упоминание индейских мифов. Да и жанр ужасов нередко используется кинематографистами для раскрытия острых тем, волнующих современное общество. Беда в том, что ни одна из заявленных проблематик толком не раскрывается, тогда как хоррор-составляющая дает о себе знать спустя час хронометража.

О болезненном прошлом Джулии становится известно из полунамеков, да и вся линия бессмысленна, ведь истинной причиной тревожности Лукаса оказывается не домашнее насилие, а древний дух Вендиго, вселившийся в тело Фрэнка и забравший маленького Эйдена. Но и факт наличия сверхъестественного героиня устанавливает не сама: дело сдвигается с мертвой точки лишь благодаря пояснительному монологу отставного шерифа, сыгранного Грэмом Грином из «Танцующего с волками». Столь бесхитростное обыгрывание мифологии коренных американцев удручает, а талант привлеченных звезд растрачивается попросту — Расселл и Племонсу здесь нечего играть. И лишь актерская работа юного Джереми Т. Томаса, убедительно воплотившего образ замкнутого ребенка, на плечи которого свалилась непосильная ноша, действительно впечатляет.

Приберегая атрибуты ужасов для ударной концовки, Скотт Купер успевает вогнать зрителей в сон. Камера Флориана Хоффмайстера — оператора популярного сериала «Террор» — непростительно долго любуется красотами орегонской природы, в то время как сюжет топчется на месте до самой развязки, выбивающейся из общего тона повествования. Даже дизайн рогатого монстра Вендиго, столь трепетно хранившийся в секрете, прямо скажем, не блещет оригинальностью. На выходе получается недо-хоррор, пугающий разве что своей невыносимой скукой.