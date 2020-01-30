«Эма: Танец страсти»: Рецензия Киноафиши

Сорвавшись ненадолго в Голливуд, чтобы снять драму о вдове известного президента «Джеки», чилийский режиссер Пабло Ларраин решил вернуться к корням и привез на Венецианский кинофестиваль картину, снятую на родном языке с испанскими актерами. «Эма: Танец страсти» выдает себя за дерзкое высказывание на языке тела, но на деле оказывается набором противоречий. Разбираемся, что пошло не так.

Танцовщица по жизни, мастерица по маникюру днем — молодая девушка с выжженными белыми волосами по имени Эма (Мариана ди Джироламо) не может справиться с горем. Вместе со своим мужем и хореографом в одном лице Гастоном (Гаэль Гарсиа Берналь) они усыновили колумбийского мальчика Поло, но тот оказался хулиганом и случайно сжег лицо сестры Эмы, после чего новоиспеченные родители от него отказались. Отношения пары и без того были натянутыми, а столь неприятное происшествие еще больше их усугубило. Отчаявшись вернуться к прежней жизни, Эма без разбора вступает в окутанные неоновым светом половые связи как с мужчинами, так и с женщинами, совершает ночные прогулки с огнеметом по улицам портового городка Валпараисо, танцует с подружками в пуэрториканском стиле реггетон и чересчур эмоционально скандалит с окружающими.

Эма: Танец страсти

«Эма» обладает ровно двумя достоинствами: безупречным внешним видом и неожиданным финальным твистом, от которого можно впасть либо в ступор, либо в истерику. Пабло Ларраин знает, как красиво завернуть свой подарок зрителям, но в итоге только эффектная обертка и остается утешением от дальнейшего разочарования в содержании. Возможно, если воспринимать фильм как затянувшийся клип на музыку Николаса Джаара (потрясающую, вне всяких сомнений), то ему можно простить все огрехи. Но даже для не самого длинного хронометража эта громкая и ослепительная феерия с участием горячих актеров покажется невыносимо затянутой, и в какой-то момент захочется покинуть этот праздник визуального мастерства.

Внутри огненно-неонового безумия кроется обычный мрак человеческих отношений, которые хоть и развиваются с характерной южной страстью, но выглядят как-то слишком натужно, словно их пытаются выдавить из тюбика, в котором уже ничего не осталось. В попытке дальше всех зайти в использовании языка тела как главного элемента нарратива, Ларраин забыл о развитии сюжета и персонажей, и даже от забавных поначалу диалогов к середине фильма можно устать. Ведь тогда уже становится ясно, что это всего лишь пыль в глаза — красивая, блестящая, но все же пыль.

Эма: Танец страсти

Поставив в название уже второго фильма женское имя, режиссер тем самым подчеркивает, что речь пойдет о глубоком кризисе, который носит личный характер. Но бунтарка Эма и сдержанная Джеки — полные противоположности. Героиня нового фильма Ларраина беспощадно выплясывает по головам каждого встречного, лишь бы утолить собственный экзистенциальный голод и выйти из этой игры победительницей. В отличие от Джеки, ей сложно сочувствовать, а виной тому абсурд, в который постановщик сводит всю историю в финале. Да и в целом разжечь эмпатию к кому-либо из героев в этом фильме у него не вышло (разве что вызвать интерес к реггетону).

Но если вас привлекают эффектные визуальные высказывания вроде «Неонового демона» Николаса Виндинга Рефна, «Вокс люкс» Брейди Корбета, «Экстаза» Гаспара Ноэ или «Божественной любви» Габриеля Маскару, то расслабьтесь и получайте от «Эмы» удовольствие.

Олеся Трошина