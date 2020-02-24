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Сорвавшись ненадолго в Голливуд, чтобы снять драму о вдове известного президента «Джеки», чилийский режиссер Пабло Ларраин решил вернуться к корням и привез на Венецианский кинофестиваль картину, снятую на родном языке с испанскими актерами. «Эма: Танец страсти» выдает себя за дерзкое высказывание на языке тела, но на деле оказывается набором противоречий. Разбираемся, что пошло не так. Танцовщица по жизни, мастерица по маникюру днем — молодая девушка с…