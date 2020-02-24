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Эма: Танец страсти Эма: Танец страсти
Киноафиша Фильмы Эма: Танец страсти Отзывы о фильме «Эма: Танец страсти»
Ema Эма: Танец страсти 2019 / Чили
6.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Отзывы о фильме «Эма: Танец страсти»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Сорвавшись ненадолго в Голливуд, чтобы снять драму о вдове известного президента «Джеки», чилийский режиссер Пабло Ларраин решил вернуться к корням и привез на Венецианский кинофестиваль картину, снятую на родном языке с испанскими актерами. «Эма: Танец страсти» выдает себя за дерзкое высказывание на языке тела, но на деле оказывается набором противоречий. Разбираемся, что пошло не так. Танцовщица по жизни, мастерица по маникюру днем — молодая девушка с…

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elenweb 24 февраля 2020, 13:18
Оценка
Это один из тех фильмов, о которых думаешь после сеанса ещё несколько дней. От него стойкое послевкусие , когда хочется слушать главную песню снова и снова и бесконечно смотреть на героиню, на то как она двигается, разговаривает.
Сюжет в этой картине вторичен. Все удовольствие даёт созданная режиссером атмосфера. Танец, музыка, харизма главных героев. Хотя, по большей части фильм делает Эма и ее пылающая энергия.
В начале темп несколько утомляет. Фильм разгоняется посоепенно и уже к середине становится безумно интересно. Но, повторю, дело не в сюжете.
Во многом Танец страсти можно спеавнить с Джокером. Потому что эти два фильма берут именно атмосферой и демонстративным поведением главных персонажей.
Обращаю внимание на ярко выпаженную в фильме тему секса. Он тут появтяется часто и разнообразно.
24 февраля 2020, 13:18 Ответить
Ульяна Баженова 27 февраля 2020, 14:28
Оценка
Фильм не понравился, от слова совсем
Про сюжет все поняли - его нет.
Ждала хороших танцев. То же не увидела
Сюр и много секса
Единственное, почему не ноль - милая главная героиня, хотя и ходит в спортивном костюме с лампасами
27 февраля 2020, 14:28 Ответить
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