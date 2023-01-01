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Прекрасный день по соседству Прекрасный день по соседству
Киноафиша Фильмы Прекрасный день по соседству Прекрасный день по соседству, 2019: актеры и роли
A Beautiful Day in the Neighborhood Прекрасный день по соседству 2019 / США
7.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Прекрасный день по соседству, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Мариэль Хеллер Мариэль Хеллер Marielle Heller
В ролях
Том Хэнкс Том Хэнкс Tom Hanks Уэнди Маккена Wendy Makkena Мэттью Риз Мэттью Риз Matthew Rhys Энрико Колантони Энрико Колантони Enrico Colantoni Тэмми Бланчард Tammy Blanchard Крис Купер Крис Купер Chris Cooper Сакина Джэффри Сакина Джэффри Sakina Jaffrey Мэдди Кормэн Кристал Лоннеберг Кристал Лоннеберг Kitty Crystal
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