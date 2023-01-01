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Прекрасный день по соседству
Прекрасный день по соседству, 2019: актеры и роли
A Beautiful Day in the Neighborhood
Прекрасный день по соседству
2019 / США
Трейлер
7.3
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.2
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Прекрасный день по соседству, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мариэль Хеллер
Marielle Heller
В ролях
Том Хэнкс
Tom Hanks
Уэнди Маккена
Wendy Makkena
Мэттью Риз
Matthew Rhys
Энрико Колантони
Enrico Colantoni
Тэмми Бланчард
Tammy Blanchard
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