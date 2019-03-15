«Норм и Несокрушимые: Ключи от Королевства»: Рецензия Киноафиши

Предки простодушного северного мишки по имени Норм на протяжении многих поколений становились королями Арктики, ведь они были единственными медведями, кто понимает человеческую речь и умеет ей пользоваться. Три года назад Норм посетил Нью-Йорк, спас родного деда из лап жадного бизнесмена, а потом и сам получил арктическую корону. Теперь новый Король Севера (и при этом совсем не Старк) возвращается в Нью-Йорк, чтобы забрать у дружелюбных людей символическую награду - Золотой Ключ от Королевства. Король Норм еще не подозревает, что на улицах знаменитого мегаполиса доброго медведя (а также команду его «несокрушимых» леммингов) ждут новые опасности и невероятные приключения.

В современной анимации есть большие франшизы, а есть маленькие. Большие получают в кинотеатрах самые лучшие сеансы, в супермаркетах - самые удобные полки. Их любят, помнят, им пытаются подражать. Маленькие франшизы пытаются выживать в тени гигантов. История медвежьего царя - плод многолетней любви двух маленьких и дерзких анимационных компаний. В начале была французская студия Moonscope, известная по дюжине вторичных мультсериалов, которые забивали дневной эфир на нашем ТВ во второй половине нулевых («Маленький вампир», «Джеронимо Стилтон», «Код Лиоко» и т.д.). В один прекрасный день издательство Dargaud, «Marvel франкоязычного мира», выкупили контрольный пакет студии, после чего её американское отделение окончательно восстало и ушло в одиночное плавание под говорящим названием Splash Entertainment. К этому времени главным продуктом бунтующих аниматоров была франшиза Bratz, которую прокатывали по всему миру дистрибьютеры из Lionsgate. В определенный момент коллеги из Lionsgate сообщили, что партнёрам пора прекращать играть в куклы и двигаться вперед, например, начинать окучивать ниву полнометражной анимации. Если вам нечего сказать - начинайте делать клоны. Вот есть, например, хороший мультфильм «Делай ноги». Слепите себе собственные.

Лепить собственные ноги Splash помогли индийцы из Assemblage Entertainment, за пару лет превратившие свою маленькую студию в пригороде Мумбаи с дюжиной человек персонала в большого интернационального монстра. С поддержки Lionsgate новые партнеры Splash и Assemblage выпустили в январе 2016 года своё первое совместное детище - дебютный фильм про короля Норма. Единственное, что было удачного в этой картине - актёры озвучки: Роб Шнайдер, Билл Найи, Кен Джон, Габриель Иглесиас. Анимация, сюжет, графика - оказались в фильме настолько устаревшими и вторичными, что никто не удивился, когда мультфильм не смог отбить в прокате даже свой скромный бюджет в 18 млн долларов (хотя скорее всего, он окупился благодаря продажам прав).

Как вы думаете, остановило ли это Splash? Разумеется, нет. К этому моменту студия уже выпилила свой собственный детский «нетфликс» - Kabilion - с 3000 часов анимационного контента, поэтому была готова развивать полнометражную франшизу дальше, но только в более экономном формате. Вторая история про Норма (а именно она выходит в российский прокат) осталась без Шнайдера, Найи, вообще без всего звездного каста озвучки и даже без индийцев из Assemblage. Выпускать «бюджетный» сиквел в американский прокат никто не собирался. Все понимали, что делают продукцию для цифрового релиза, а также для проката за границей. Достаточно сказать, что в работу давно запущены ещё два полных метра. Третий - что симптоматично - про путешествие Норма в Китай, на снежный фестиваль в Харбине. Продюсеры из Splash хоть и не Миядзаки и не Лэссетеры, но продавать свой товар умеют.