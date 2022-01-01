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Матильда Сенье
Матильда Сенье
Mathilde Seigner
О персоне
Фильмография
Матильда Сенье
Mathilde Seigner
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Дата рождения
17 января 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Матильда Сенье
Родилась 17 января 1968 года. Париж, Франция.
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Фильмография Матильда Сенье
Ибица
комедия
2019, США
5.0
Сирано. Успеть до премьеры
исторический
2018, Бельгия / Франция
8.0
Война пуговиц
приключения, семейный
2011, Франция
6.0
Трезор
комедия
2009, Франция
3.0
Свадьба
драма, комедия
2004, Франция
5.0
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