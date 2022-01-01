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Матильда Сенье

Mathilde Seigner
Матильда Сенье
Матильда Сенье Mathilde Seigner
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Дата рождения
17 января 1968
Возраст
54 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Матильда Сенье

Родилась 17 января 1968 года. Париж, Франция.

Фильмография Матильда Сенье
Ибица
Ибица
комедия 2019, США
5.0
Сирано. Успеть до премьеры
Сирано. Успеть до премьеры
исторический 2018, Бельгия / Франция
8.0
Война пуговиц
Война пуговиц
приключения, семейный 2011, Франция
6.0
Трезор
Трезор
комедия 2009, Франция
3.0
Свадьба
Свадьба
драма, комедия 2004, Франция
5.0
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