«Сирано. Успеть до премьеры»: Рецензия Киноафиши

Париж. На дворе 1897 год. Только произошёл тот самый известный инцидент с поездом, на полном ходу вылетевшим со второго этажа вокзала, только начались коммерческие показы братьев Люмьер. В эту переходную, новаторскую эпоху работает молодой драматург Эдмонд Ростан (Тома Соливерс) — консерватор, поклонник классической культуры. Он пишет тяжеловесные пьесы в стихах, которые невероятно нравятся стареющей диве французского театра Саре Бернар (Клементин Селарье), но не нравятся всем остальным.

Недавняя пьеса Ростана проваливается, он проводит два года в мучительных попытках хоть что-то написать. Долги копятся, семью кормить нужно, а вдохновение так и не приходит. И вот Сара Бернар знакомит Ростана с другим свадебным генералом парижской сцены — Жаном Кокленом (Игорь Готсман). Коклен, по сути, такой же амбициозный талантливый неудачник, как и Ростан. Он снял театр на год, но на пьесы в нём никто не ходит, ему нужен хит, блокбастер, который будет идти сезон за сезоном, иначе с него сдерут три шкуры его криминально-завязанные инвесторы.

«Сирано. Успеть до премьеры»

У Ростана рождается идея героя — носатого авантюриста Сирано де Бержерака. Персонаж получается интересный, но ни строчки пока не написано, тем более учитываем, что Ростан не собирается отказываться от творческого метода и опять пишет в стихах. На кратковременных питчингах нового сюжета прямо на ходу Ростан закручивает сюжет, который становится всё интереснее. Но всему этому не хватает перчинки и настоящего яростного вдохновения. А кто его Ростану может подарить? Конечно же, прекрасная женщина.

Конструкция фильма о первой постановке величайшей французской пьесы выглядит дико монструозной. Подумать только: для того, чтобы описать завязку сюжета, рецензенту понадобилось целых три абзаца. Тем не менее, подобно тому, как кино или театр конвертируется из летящей творческой задумки в продукт труда многих людей, многослойный сюжет фильма оказывается в итоге бравой плутовской комедией.

«Сирано. Успеть до премьеры»

В оригинале фильм называется «Эдмонд», и российских локализаторов вроде можно в кое-то веки простить: российскому массовому зрителю фамилия Ростана вряд ли известна, что уж там имя, но стало ли название «Сирано. Успеть до премьеры» более продающим — сказать сложно. Поклонники французского кино или кино о театре и так дойдут до фильма, а всем остальным он, вероятно, даром не нужен. Нужно было идти до конца, назвать фильм «Сирано: Успеть за 60 секунд» и промотировать его как фильм об ограблении.

Тем не менее, зритель, дошедший до «Эдмонда», рискует получить свою дозу позитива. Фильм не назвать производственным — создание пьесы происходит невероятно легко, все сложные моменты героям удаются на раз-два, стрёмные инвесторы всегда готовы дать ещё денег, а любые творческие проблемы ловко сублимируются сюжетом в романтические и личные. Конечно, это и не историческое кино. Художественное кино не обязано побуквенно воссоздавать исторические события, но режиссёр Алексис Михалик (кстати, засветившийся в маленькой, но заметной роли в своём фильме) не воссоздаёт, а открыто мифотворит на мотив создания «Сирано де Бержерака». И это отнюдь не плохо.

«Сирано. Успеть до премьеры»

Получившийся в итоге обаятельный водевиль не нагружает зрителя ненужными деталями. Он, конечно, не достигает драматических успехов пьесы, которой вдохновлён, но берёт у «Сирано де Бержерака» главное — невероятную легкость и удобоваримость, казалось бы, неподъёмного сюжета. Здесь иногда грустно, иногда весело, иногда прям очень смешно. Но самое главное — зрителем не манипулируют, по крайней мере, не манипулируют очевидно. А это замечательно, ведь, в конце концов, со времен «Сирано де Бержерака» (и раньше) зритель хотел сам решать, когда ему плакать, а когда — смеяться.

Пётр Волошин