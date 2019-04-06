Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Охота" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Сирано. Успеть до премьеры Сирано. Успеть до премьеры
Киноафиша Фильмы Сирано. Успеть до премьеры Отзывы о фильме «Сирано. Успеть до премьеры»
Edmond Сирано. Успеть до премьеры 2018 / Бельгия / Франция
8.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Сирано. Успеть до премьеры»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Париж. На дворе 1897 год. Только произошёл тот самый известный инцидент с поездом, на полном ходу вылетевшим со второго этажа вокзала, только начались коммерческие показы братьев Люмьер. В эту переходную, новаторскую эпоху работает молодой драматург Эдмонд Ростан (Тома Соливерс) — консерватор, поклонник классической культуры. Он пишет тяжеловесные пьесы в стихах, которые невероятно нравятся стареющей диве французского театра Саре Бернар (Клементин Селарье), но не нравятся всем…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Roman Svetlov 6 апреля 2019, 22:41
Оценка
Хорошо!
6 апреля 2019, 22:41 Ответить
plombir87 7 апреля 2019, 21:58
Оценка
Качественный, добрый фильм.
7 апреля 2019, 21:58 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают
Король неба 1 комментарий
Непосредственно Каха. Другой фильм
Непосредственно Каха. Другой фильм 8 комментариев
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды 191 комментарий
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 29 комментариев
Вызов
Вызов 233 комментария
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Подземелья и драконы: Честь среди воров
Подземелья и драконы: Честь среди воров
2023, США, фэнтези
Все страхи Бо
Все страхи Бо
2023, Канада / США, ужасы, драма, комедия
Без фильтров
Без фильтров
2022, США, триллер
Related video
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Kinoafisha.info App