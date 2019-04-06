Наша рецензия

Париж. На дворе 1897 год. Только произошёл тот самый известный инцидент с поездом, на полном ходу вылетевшим со второго этажа вокзала, только начались коммерческие показы братьев Люмьер. В эту переходную, новаторскую эпоху работает молодой драматург Эдмонд Ростан (Тома Соливерс) — консерватор, поклонник классической культуры. Он пишет тяжеловесные пьесы в стихах, которые невероятно нравятся стареющей диве французского театра Саре Бернар (Клементин Селарье), но не нравятся всем…