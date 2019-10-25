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Mon inconnue / Love at second sight Поменяться местами 2019 / Франция
7.3 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Отзывы о фильме «Поменяться местами»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Рафаэль и Оливия познакомились в школе. Он писал фантастические рассказы в тетрадке, она ― училась играть на фортепиано. Она была для него настоящей музой, но при этом похоронила свою мечту и отказалась от музыкальной карьеры. Спустя десять лет Рафаэль стал успешным писателем, Оливия всегда оставалась рядом и обеспечивала уют. На первый взгляд ― идеальная пара, но только каждый вечер он приходил домой все позже и позже. Когда она в первый раз попыталась всерьез поговорить об отношениях, в музе…

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Nadezhda Kuzmina 25 октября 2019, 22:37
Оценка
Хороший фильм, положительный. Можно посмотреть разок, расслабиться.
Но, несколько раз хотелось включить перемотку! Два часа для такого фильма уж очень много!
25 октября 2019, 22:37 Ответить
Дмитрий Повышев 26 октября 2019, 10:35
Оценка
Не могу сказать что прям романтично, но ближе к середине начал смотреть внимательно и в итоге затянуло. Разок стоит посмотреть. Не в ВИП зале конечно и не за такие деньги, 600 рублей дорого для такого фильма.
26 октября 2019, 10:35 Ответить
nelya_krupnova 3 ноября 2019, 19:01
Оценка
Хороший фильм, стоит посмотреть! Мне понравился
3 ноября 2019, 19:01 Ответить
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