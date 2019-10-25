Наша рецензия

Рафаэль и Оливия познакомились в школе. Он писал фантастические рассказы в тетрадке, она ― училась играть на фортепиано. Она была для него настоящей музой, но при этом похоронила свою мечту и отказалась от музыкальной карьеры. Спустя десять лет Рафаэль стал успешным писателем, Оливия всегда оставалась рядом и обеспечивала уют. На первый взгляд ― идеальная пара, но только каждый вечер он приходил домой все позже и позже. Когда она в первый раз попыталась всерьез поговорить об отношениях, в музе…