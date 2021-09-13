Бенжамен Лаверн: «Если вы заберетесь в мысли любого человека во время семейного ужина, то наверняка обнаружите там что-то очень странное»

16 сентября в кинотеатрах выходит комедия Лорана Тирана «Холостяк на свадьбе». Трогательная история о том, как мужчины не любят свадьбы и как переживают расставания. Главную роль в этом фильме исполнил номинант на премию «Сезар», французский артист и комик Бенжамен Лаверн. Мы поговорили с ним о том, каково ему было на съемках постоянно говорить с самим самой, как он относится к семейным застольям и зачем научился жонглировать.