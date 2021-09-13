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Бенжамен Лаверн
Бенжамен Лаверн
Benjamin Lavernhe
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Бенжамен Лаверн
Benjamin Lavernhe
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Дата рождения
14 августа 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Биография Бенжамена Лаверна
Родился 14 августа 1984 года. Пуатье, Франция.
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Фильмография Бенжамена Лаверна
Дела человеческие
драма
2021, Франция
6.0
Холостяк на свадьбе
комедия
2020, Франция
5.0
Ослик, любовник и я
приключения, комедия, мелодрама
2020, Франция / Бельгия
6.0
Поменяться местами
мелодрама, комедия
2019, Франция
7.0
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Бенжамен Лаверн: «Если вы заберетесь в мысли любого человека во время семейного ужина, то наверняка обнаружите там что-то очень странное»
16 сентября в кинотеатрах выходит комедия Лорана Тирана «Холостяк на свадьбе». Трогательная история о том, как мужчины не любят свадьбы и как переживают расставания. Главную роль в этом фильме исполнил номинант на премию «Сезар», французский артист и комик Бенжамен Лаверн. Мы поговорили с ним о том, каково ему было на съемках постоянно говорить с самим самой, как он относится к семейным застольям и зачем научился жонглировать.
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13 сентября 2021 13:20
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