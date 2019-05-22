ПроизводствоLes Films du Poisson, Bande a Part Films, Auvergne Rhône-Alpes Cinéma
Другие названия
Les particules, Particles, Частицы, 萬物謎蹤
Рейтинг фильма
5.3
Оцените13 голосов
5.3IMDb
Обновлено 12 ноября 2020
Отзывы о фильме
Смотреть в киноСейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Новости о фильме
13 мая 2019 11:3820 самых ожидаемых фильмов Каннского фестиваляС 14 по 25 мая в Каннах проходит главный европейский кинофестиваль, на котором покажут фильмы на любой вкус. Мы выбрали 20, чтобы дать вам представление о будущей программе.