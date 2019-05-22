Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Одиссея» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
5.3
Киноафиша Фильмы Частицы
5.3

Частицы

, 2019
Les Particules
Франция, Швейцария / драма / 18+
5.3

В ролях

Thomas Daloz
Pierre-André, dit P.A.
Néa Lüders
Roshine
Salvatore Ferro
Mérou
Emma Josserand
Léa
Léo Couilfort
Cole
Nicolas Marcant
JB
Valérie Randu
La prof de maths
Guy Julliard
Le photographe de classe
Christian Landreau
Le maire
Liam Gras
Adam, le copain au squat
Режиссер Блэйз Харрисон
Сценарист Блэйз Харрисон, Мэриетт Десерт, Dimitri Kourtchine, Julien Bouissoux
Композитор Èlg
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Швейцария
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 22 мая 2019
Дата выхода
5 июня 2019 Франция
Производство Les Films du Poisson, Bande a Part Films, Auvergne Rhône-Alpes Cinéma
Другие названия
Les particules, Particles, Частицы, 萬物謎蹤

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 13 голосов
5.3 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

20 самых ожидаемых фильмов Каннского фестиваля
13 мая 2019 11:38 20 самых ожидаемых фильмов Каннского фестиваля С 14 по 25 мая в Каннах проходит главный европейский кинофестиваль, на котором покажут фильмы на любой вкус. Мы выбрали 20, чтобы дать вам представление о будущей программе.
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
5-литровые баклажки не выбрасывал никогда: 10+ вариантов использования их дома и на даче — каждая поделка выглядит дорого
Россиянам будут платить 13-ю пенсию перед Новым годом — решение Госдумы
Мажу маслом унитаз перед уходом из дома и радуюсь: гениальный лайфхак помогает на 2–3 месяца
Андрей Миронов лишь однажды снялся в Sci-Fi: уникальный фильм до боли напоминает шедевр Стивена Кинга (но вышел раньше на 40 лет)
«Настоящий боди-хоррор!»: Миядзаки обожает «Снежную королеву», но японцы 50 лет спустя «сошли с ума» от другого мульта СССР
Это аниме с 8.9 на IMDb обожает весь мир, а в Китае его отменяют: мальчики-подростки в восторге, а вот дамы обиделись
Шибрагины все-таки не вернутся в 2026 году – и все из-за «Невского»: но дату выхода 6 сезона «Первого отдела» уже можно обвести в календаре
«Остров невезения» превратится в «Остров везения», если угадаете лучшие фильмы с Мироновым по строчке из песни (тест)
Среди тысяч детективов ИИ выбрал лучший в истории: «Шерлок» пролетел мимо топ-3, ведь «концовка позорнее, чем в “Игре престолов”»
Киркоров сыграет Векну в русской версии «Очень странных дел»: без Уилла и Оди, но с Гайдуляном в роли Эдди
«Фильм неплохой, главный минус – Мордюкова»: только знатоки угадают 5 кинолент СССР по негативному отзыву (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше