«Поменяться местами»: Рецензия Киноафиши

Рафаэль и Оливия познакомились в школе. Он писал фантастические рассказы в тетрадке, она ― училась играть на фортепиано. Она была для него настоящей музой, но при этом похоронила свою мечту и отказалась от музыкальной карьеры. Спустя десять лет Рафаэль стал успешным писателем, Оливия всегда оставалась рядом и обеспечивала уют. На первый взгляд ― идеальная пара, но только каждый вечер он приходил домой все позже и позже. Когда она в первый раз попыталась всерьез поговорить об отношениях, в музе неожиданно исчезла необходимость, он хлопнул дверью и ушёл.

Утром Рафаэль открыл глаза и обнаружил, что мир изменился. Совсем изменился. По непонятной причине Рафаэль проснулся в параллельной реальности, где он так и не стал писателем, а работает простым учителем в школе. Оливия ― наоборот. Звезда концертных залов, у которой толпы фанатов и богатый успешный жених. Как говорил великий классик: но я другому отдана и буду век ему верна. Теперь Рафаэлю и Оливии предстоит познакомиться во второй раз. Он сделает всё возможное, чтобы вернуть свою женщину, свою жизнь, свой мир. Возможно, это у него получится. Возможно, нет.

Поменяться местами

Не секрет, что главный новогодний фильм Америки ― «Эта прекрасная жизнь» Фрэнка Капры. Фильм про человека, который считал себя неудачником, но случайно спас ангела, и тот показал своему спасителю другую версию его жизни. Каждый из нас хоть раз в год надеется исправить все свои ошибки и начать жизнь заново, c чистого листа. Каждая несчастная пара уверена: они (и только они) заслуживают право на второй шанс. Именно по этой причине фантастические игры с реальностью (или людской памятью) ― один из любимых и самых старых трюков романтических комедий. Проживает две параллельные жизни героиня Гвинет Пэлтроу в фильме «Осторожно, двери закрываются». Заново каждое утро знакомится со своим мужем Дрю Бэрримор в «50 первых поцелуях». А ведь были еще как минимум «Человек с дождем в ботинках», «День сурка», «Большой» и «Вечное сияние чистого разума».

Французский режиссёр Юго Желен придумал в этом тренде свой оригинальный гиммик. Если через год-другой на экраны выйдет ремейк (или даже два) фильма «Поменяться местами» ― американский, корейский или пусть даже отечественный, ― никто не удивится, уж слишком этот гиммик прекрасен. Гиммик и метафора, грустно напоминающие растаявшим зрителям, что при любом романтическом раскладе кто-то должен чем-то обязательно жертвовать. Помимо этого, у Желена есть еще и прекрасные актёры. Франсуа Сивиль был совсем недавно «золотым ухом» в субмаринном триллере «Зов волка», Жозефин Жапи сыграла прошлой осенью девушку-фотографа у нашего Александра Котта в фильме-катастрофе «Спитак». К сожалению, на всем перечисленном козыри Желена практически заканчиваются. Когда его сценарий доходит до тонких материй и хитрых нюансов, способных обеспечить истории место в нетленной киношной вечности, метафора вдруг повисает в воздухе голым скелетом. За всё «мясо» в фильме и за проникновенные монологи отвечает здесь Бенжамен Лаверн (поэт Ренье из недавней «Куриозы»), сыгравший лучшего друга Рафаэля с говорящим именем Феликс. «Феликс» ― значит «счастливый», «счастливый, несмотря ни на что».

Феликс Зилич