Девочка-припевочка Тесса Янг (имя благородное, как в хороших британских романах) приезжает в колледж. Оставляя за порогом комнаты общежития маму и парня, знакомится с соседками, развязными и попорченными. Одну из них пока связывают какие-то непонятные мутки с главным, пусть и новеньким, мальчиком Хардином Скоттом (имя благородное, как в хороших британских романах). Но как можно догадаться, бросив робкий взгляд на постер, ненадолго. Впереди — жаркие объятия с Тессой. Одноимённый…
И эта деталь очень ВАЖНАЯ.
И знаете что я вам скажу? Все внесенные изменения были вполне логичными, дабы не нагружать фильм. Я сходила на пресс-показ. И скажу твердо МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ ВСЕ.
Начиная от игры актеров до развития сюжета.
А может это все из-за того, что я дождалась , НАКОНЕЦ-ТО, чтобы увидеть любимых героев на экране! 😍
Что касается персонажей и их актерской игры:
♾ Мне безумно понравилась Хесса! Я поверила в их притяжение друг к другу. Рядом они смотрелись шикарно🔥 В некоторых моментах, я словно погрузилась в сказку их беззаботной любви... но это было не долго.. вы знаете почему 🥺
Моментов с Хессой было ооооочень много! Много разных кадров, словно ты смотришь что-то вроде клипа лавстори. Может даже показаться, что этих сцен слишком много, но по факту хотелось еще. Но, так же хотелось больше их споров (нами любимых)- их бытовой ругани что ли😃
♾ Джо великолепно сыграла Тессу - она невероятно милая! Очень-очень! Мне её так и хотелось за щечки потрепать😁 её глаза светились когда она смотрела на Хардина. Были пару моментов, где Джо переигрывала, но это выглядело так невинно....
♾ Хиро, ох этот ХИРО! Он забрал моё замужнее сердечко🙈😆 Мне кажется, я пускала слюни, когда он хмурился и злился😂 Это правда, что нам нравятся плохиши - проверено 🤣
Хиро мастерски менял улыбку на хмурость - и ему действительно очень подходят такого рода роли. Как персонаж - Хардин - действительно был мягок и ванилен.... иногда хотелось увидеть вот эту жесткость, присущую книжному Хардину, но возможно именно это и испортило бы общую атмосферу сюжета фильма. И тот Хардин, которого мы получили по итогу - это идеальный баланс между книгой и фильмом.
Игра Хиро тоже немного переиграна на некоторых моментах, где он готов прям, словно, заплакать, и ты сидишь и хочешь его обнять и под свое крылышко подобрать и успокоить. 😘
♾ Что касается других персонажей, то их было очень мало. И то малое количество сцен с их участием были местами не тем, чем хотелось бы. Но знаете что? Если взять книгу, то в принципе мы наблюдаем больше за жизнью Тессы и Хардина и те моменты контактирования с другими персонажами были достаточны, чтобы показать, что у Тессы есть жизнь без Хардина.
Что касается самого сюжета:
Ощущения сжатия присутствует, но в тоже время все как и надо... Тут, сдается мне, что все дело в том, что я знаю книгу ОТ и ДО, и я ждала именно книжных событий - это моя главная ошибка.😞Я пыталась сравнивать, вместо того чтобы наслаждаться.... Получив тем самым двоякое ощущение: от восторга как «все круто» и от печали, что «где мое После?!». По мне бегали мурашки, я даже пустила слезу в паре местечек!😃 А еще я посмеялась от души😁
Кстати, по поводу сцен, которые вырезали - я буду молиться, чтобы 18го вышел фильм со всеми отрывками. Потому что эти самые маленькие кадры несли в себе довольно большой вклад в сюжет. Парочка из них даже полностью поменяла картину вокруг некоторых персонажей.
Во-первых, сюжет развивается очень быстро, главные моменты убрали.
Во-вторых, если Вы читали книгу Анны Тодд, по которой и снят этот фильм, Вам будет крайне скучно смотреть его.
Я шла в кинозал на этот фильм с замиранием сердца, ожидала чего-то потрясающего от него, но была полностью разочарована уже на двадцатой минуте! Я лично считаю, для того, чтобы раскрыть все великолепие истории Тессы и Хардина, нужно снять как минимум 5 фильмов, и это только по одной книге.
Если Вы действительно хотите получить эмоции от истории Тессы и Хардина, то рекомендую прочесть серию книг Анны Тодд "После". Они то уж точно произведут на Вас куда большее впечатление, чем просмотр фильма. Вы проникнетесь симпатией к героям, будете сопереживать им и пытаться угадать дальнейшее развитие событий.
Советую тебе прочитать книгу, я уверена, что она тебе понравится)))
Я прочитала книгу дня за 3 и сразу же побежала ксмотреть фильм, который конечно же меня разочаровал
Интересные и волнующие отношения Тессы и Хардина были основаны на вспыхнувшей ненависти перешедщей в любовь
В фильме же все абсолютно скучно, никакой ненависти между героями, никаких ярких ссор перетекающих в страсть, ноль эмоций от фильма
Хардин из фильма очень отличается от Хардина из книги - пылкого, агрессивного, опасного
Эмоции их отношений совершенно не переданы и это меня и разочаровало
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