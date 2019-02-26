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Киноафиша Фильмы После Отзывы о фильме «После»
After После 2019 / США
8.1 Оцените
188 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Отзывы о фильме «После»

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Наша рецензия

Девочка-припевочка Тесса Янг (имя благородное, как в хороших британских романах) приезжает в колледж. Оставляя за порогом комнаты общежития маму и парня, знакомится с соседками, развязными и попорченными. Одну из них пока связывают какие-то непонятные мутки с главным, пусть и новеньким, мальчиком Хардином Скоттом (имя благородное, как в хороших британских романах). Но как можно догадаться, бросив робкий взгляд на постер, ненадолго. Впереди — жаркие объятия с Тессой. Одноимённый…

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Анна Молчанова 26 февраля 2019, 17:05
Оценка
Добрый день! Читала всю серию книг "После" Анны Тодд. Очень впечатлилась и вдохновилась историей любви Хардина и Тессы. Жду с нетерпением выхода первой части фильма на больших экранах. ❤️ Очень надеюсь, что в нашем городе в кинотеатрах покажу фильм.
26 февраля 2019, 17:05 Ответить
Daria Khripunkova 28 февраля 2019, 23:11
Жду не дождусь !!!!!!!!!!!!
28 февраля 2019, 23:11 Ответить
Юлия Хабиахметова 5 марта 2019, 08:53
Оценка
Фандом "После|After" ждёт фильм, как Хатико)
5 марта 2019, 08:53 Ответить
Анна Сканцева 2 апреля 2019, 18:35
Оценка
Очень жду фильм!!!! Надебсь что он меня не разочарует! Книга Анны Тодд просто шикарна!!! )
2 апреля 2019, 18:35 Ответить
Настя Яман 3 апреля 2019, 09:38
Прочитала все части романа "После" Анны Тодд. (прочитала все за меясец. Очень большая и удивительная любовь. Столько страсти в их любви. Буду счастлива если после первой части, снимут ещё 2 хотя бы части. Ну а теперь режим хатико включён,и ждём 18 апреля!!)
3 апреля 2019, 09:38 Ответить
Юлия Каракосова 10 апреля 2019, 04:22
Читали все книги серии, хочется прочитать заново! Безумно жду фильм, надеюсь оправдает мои ожидания 😍
10 апреля 2019, 04:22 Ответить
Анна Зинькова 11 апреля 2019, 17:55
Оценка
Целых четыре года я ждала этот фильм. За все это время ожидания, я представляла тысячу и один вариант фильма. С годами мои мечты увидеть тех или иных лиц в актерском составе сходили на нет. Информация об изменении сюжета меня сильно пугала и одновременно я рассуждала трезво. Что такую книгу как «ПОСЛЕ» нельзя скомкать и уложить все события в полтора часовой фильм. Что именно все изменения необходимы, если мы хотим увидеть воплощение наших героев в реальность. И в первую очередь, все мы, должны понять такую деталь, что, этот долгожданный фильм, является именно АДАПТАЦИЕЙ книги, а не её полной копией.
И эта деталь очень ВАЖНАЯ.

И знаете что я вам скажу? Все внесенные изменения были вполне логичными, дабы не нагружать фильм. Я сходила на пресс-показ. И скажу твердо МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ ВСЕ.
Начиная от игры актеров до развития сюжета.

А может это все из-за того, что я дождалась , НАКОНЕЦ-ТО, чтобы увидеть любимых героев на экране! 😍

Что касается персонажей и их актерской игры:
♾ Мне безумно понравилась Хесса! Я поверила в их притяжение друг к другу. Рядом они смотрелись шикарно🔥 В некоторых моментах, я словно погрузилась в сказку их беззаботной любви... но это было не долго.. вы знаете почему 🥺
Моментов с Хессой было ооооочень много! Много разных кадров, словно ты смотришь что-то вроде клипа лавстори. Может даже показаться, что этих сцен слишком много, но по факту хотелось еще. Но, так же хотелось больше их споров (нами любимых)- их бытовой ругани что ли😃

♾ Джо великолепно сыграла Тессу - она невероятно милая! Очень-очень! Мне её так и хотелось за щечки потрепать😁 её глаза светились когда она смотрела на Хардина. Были пару моментов, где Джо переигрывала, но это выглядело так невинно....

♾ Хиро, ох этот ХИРО! Он забрал моё замужнее сердечко🙈😆 Мне кажется, я пускала слюни, когда он хмурился и злился😂 Это правда, что нам нравятся плохиши - проверено 🤣
Хиро мастерски менял улыбку на хмурость - и ему действительно очень подходят такого рода роли. Как персонаж - Хардин - действительно был мягок и ванилен.... иногда хотелось увидеть вот эту жесткость, присущую книжному Хардину, но возможно именно это и испортило бы общую атмосферу сюжета фильма. И тот Хардин, которого мы получили по итогу - это идеальный баланс между книгой и фильмом.
Игра Хиро тоже немного переиграна на некоторых моментах, где он готов прям, словно, заплакать, и ты сидишь и хочешь его обнять и под свое крылышко подобрать и успокоить. 😘

♾ Что касается других персонажей, то их было очень мало. И то малое количество сцен с их участием были местами не тем, чем хотелось бы. Но знаете что? Если взять книгу, то в принципе мы наблюдаем больше за жизнью Тессы и Хардина и те моменты контактирования с другими персонажами были достаточны, чтобы показать, что у Тессы есть жизнь без Хардина.

Что касается самого сюжета:
Ощущения сжатия присутствует, но в тоже время все как и надо... Тут, сдается мне, что все дело в том, что я знаю книгу ОТ и ДО, и я ждала именно книжных событий - это моя главная ошибка.😞Я пыталась сравнивать, вместо того чтобы наслаждаться.... Получив тем самым двоякое ощущение: от восторга как «все круто» и от печали, что «где мое После?!». По мне бегали мурашки, я даже пустила слезу в паре местечек!😃 А еще я посмеялась от души😁

Кстати, по поводу сцен, которые вырезали - я буду молиться, чтобы 18го вышел фильм со всеми отрывками. Потому что эти самые маленькие кадры несли в себе довольно большой вклад в сюжет. Парочка из них даже полностью поменяла картину вокруг некоторых персонажей.
11 апреля 2019, 17:55 Ответить
regisha-18 15 апреля 2019, 15:57
Оценка
Очень жду !!! Покажите этот фильм! Народу много будет
15 апреля 2019, 15:57 Ответить
Ника Зеленская 16 апреля 2019, 03:00
Оценка
Как же я жду этот фильм !
16 апреля 2019, 03:00 Ответить
Ксения Федорова 16 апреля 2019, 14:42
Почему не продают билеты на 18 апреля? почему только на 28 и 29?
16 апреля 2019, 14:42 Ответить
Юлия Каракосова 16 апреля 2019, 17:12
в ответ на сообщение Ксения Федорова от 16 апреля 2019, 14:42
Это где так ???
16 апреля 2019, 17:12 Ответить
Ксения Федорова 16 апреля 2019, 18:08
в ответ на сообщение Юлия Каракосова от 16 апреля 2019, 17:12
в Вологде
16 апреля 2019, 18:08 Ответить
Саша Турсунова 16 апреля 2019, 20:12
в ответ на сообщение Юлия Каракосова от 16 апреля 2019, 17:12
В Подольске (Мск область) тоже не продают, вообще его нет в билетах до мая, и после тоже 😭
16 апреля 2019, 20:12 Ответить
Юлия Каракосова 17 апреля 2019, 04:18
в ответ на сообщение Саша Турсунова от 16 апреля 2019, 20:12
В нашем городе видимо тоже не будет..
17 апреля 2019, 04:18 Ответить
Алёна Соколова 17 апреля 2019, 19:32
на конец-то я у вижу завтра этот фильм!😍 😁
17 апреля 2019, 19:32 Ответить
Ника Зеленская 18 апреля 2019, 08:07
Оценка
Урааа
18 апреля 2019, 08:07 Ответить
viktoria1982sasa 18 апреля 2019, 14:46
Оценка
Нудятина
18 апреля 2019, 14:46 Ответить
slimshaylona 18 апреля 2019, 21:38
Оценка
Не фильм, а бездумная смена сюжетов. Большая часть действий по книге срезана. Если вы читали книгу, не идите на фильм.
18 апреля 2019, 21:38 Ответить
slimshaylona 18 апреля 2019, 21:38
Оценка
Не фильм, а бездумная смена сюжетов. Большая часть действий по книге срезана. Если вы читали книгу, не идите на фильм.
18 апреля 2019, 21:38 Ответить
Юлия Антипова (Кручинина) 18 апреля 2019, 22:12
Оценка
Книгу не читала, но судя по отзывам о самой книге - очень захотелось ее прочитать. Сам фильм не интересный, концовка предсказуема, а я надеялась на более драматичный как более реалистичный. Герои не раскрыли свой характер- я так и не поверила ни одному и ни второму. Канва романа содрана с "Девчат" и " Служебного романа". Великолепна операторская работа. Ближние и задние планы восхитительные, актриса красивая- волосы, кожа, улыбка, розовый ремешок часиков, белый потрепанный рюкзачок( хорошо , что я не читала.... "50 оттенков серого" я сначала прочитала, а потом плевалась в кинотеатре....),. Прекрасны картины в воде. Кстати мало музыкального сопровождения. Жалко фильм не торкнул, я планировала поплакаать и вспомнить своего плохого мальчика...
18 апреля 2019, 22:12 Ответить
kdiana09 18 апреля 2019, 23:04
Оценка
Типичный подростковый фильм, про любовь, с предсказуемым финалом. Без интриги, острых моментов. Главный герой позиционируется , как плохиш, но по сюжету получился какой-то ванильный. Весь сюжет разворачивается вокруг этой влюблённой пары, романтика, поцелуи. Книгу не читала, но выход фильма ждала. Посмотрев не могу сказать, что Вау, впечатлило. На самом деле есть более интересные фильмы с типичным сюжетом. Ставлю 7/10.
18 апреля 2019, 23:04 Ответить
Ника Зеленская 19 апреля 2019, 12:08
в ответ на сообщение kdiana09 от 18 апреля 2019, 23:04
Оценка
Скажите пожалуйста, а сколько стоит билет ?
19 апреля 2019, 12:08 Ответить
jmurina.luba 19 апреля 2019, 17:53
Оценка
Добрый день, фильм максимально тупой и подойдет к просмотру лишь малолеткам, спасибо . И поменяйте рейтинг на 12+ .
19 апреля 2019, 17:53 Ответить
Анастасия Мусина 19 апреля 2019, 18:18
Простите конечно, но фильм полное говно😔, я читала книги и мне очень понравилось я в восторге😍, фильм сняли очень не естественно и режисеры напрочь вычеркнули характер Хардина это была его изюменка😈, кароче говоря все испорчено, но актеры хорошие😊. Читаеть лучше книгу, там все красочно и подробно рассказывается 👍
19 апреля 2019, 18:18 Ответить
Юлия Антипова (Кручинина) 19 апреля 2019, 18:50
в ответ на сообщение Ника Зеленская от 19 апреля 2019, 12:08
Оценка
370р метрополис на войковской
19 апреля 2019, 18:50 Ответить
Gera1996-08 20 апреля 2019, 23:29
Оценка
Сходили с мамой на фильм! Просто супер! Легкий, добрый фильм, который заставляет верить, что любовь все-таки существует! Мы в восторге! Ждем продолжения!
20 апреля 2019, 23:29 Ответить
Диана Давидова 21 апреля 2019, 17:13
Оценка
Я даже не поленилась зарегистрироваться сюда, что написать, что фильм - дичайшее говно, начиная от сюжета, тупых диалогов и заванчивая максимально ужасной игрой актеров. Я терпеливый человек и досматриваю фильмы обычно до конца, но на этой помойке мысль уйти из кинозала пульсировала в течение всего времени. Жалею, что так и не послушала свой внутренний голос. -10/10
21 апреля 2019, 17:13 Ответить
Виктор Таров 21 апреля 2019, 18:10
в ответ на сообщение Юлия Антипова (Кручинина) от 18 апреля 2019, 22:12
если такой отзыв, зачем столько звёзд?
21 апреля 2019, 18:10 Ответить
Наталья Балаганская 23 апреля 2019, 14:09
НЕ СОВЕТУЮ К ПРОСМОТРУ!
Во-первых, сюжет развивается очень быстро, главные моменты убрали.
Во-вторых, если Вы читали книгу Анны Тодд, по которой и снят этот фильм, Вам будет крайне скучно смотреть его.
Я шла в кинозал на этот фильм с замиранием сердца, ожидала чего-то потрясающего от него, но была полностью разочарована уже на двадцатой минуте! Я лично считаю, для того, чтобы раскрыть все великолепие истории Тессы и Хардина, нужно снять как минимум 5 фильмов, и это только по одной книге.
Если Вы действительно хотите получить эмоции от истории Тессы и Хардина, то рекомендую прочесть серию книг Анны Тодд "После". Они то уж точно произведут на Вас куда большее впечатление, чем просмотр фильма. Вы проникнетесь симпатией к героям, будете сопереживать им и пытаться угадать дальнейшее развитие событий.
23 апреля 2019, 14:09 Ответить
Наталья Балаганская 23 апреля 2019, 14:13
в ответ на сообщение Юлия Антипова (Кручинина) от 18 апреля 2019, 22:12
В книге (в первой части) был совсем другой конец. Видимо продюсер решил поменять конец и закончить на этом историю Тессы и Хардина. По идее Хардин написал письмо Тессе (которое она получила от него в конце фильма) только во второй книге.
Советую тебе прочитать книгу, я уверена, что она тебе понравится)))
23 апреля 2019, 14:13 Ответить
Наталья Тортикова 23 апреля 2019, 14:17
Оценка
Отстойнее фильма я не видела, лучше бы я остановилась на прочтении только книги. Все 4 части я прочитала не отрываясь, забывая есть и спать, но фильм, перечеркнул все. Совершенно не по книге, такое ощущение что взяли героев и написали новый сюжет, ничего не осталось из переживаний, жизни героев, да и из Стеф сделали лесбиянку. Жуть! Не смотрите его, лучше прочтите книгу, она правда захватывает.
23 апреля 2019, 14:17 Ответить
Аполлинария Дейкун 24 апреля 2019, 10:57
Оценка
Очень ждала этого фильма ,книгу не читала,ну в итоге оказалось полное говно ,актеры ужасно подобраны ,сценарий писали под чем то ,сама история какая то корявая и нелогичная ,не советую тратить деньги на это ,фильм разочеровал ((((
24 апреля 2019, 10:57 Ответить
poshehonec 26 апреля 2019, 21:13
Оценка
Посетил от безысходности - утром показывали только "После". Сюжет банальный, абсолютно идентичен большинству современных мелодрам. Этакий замес: 3 метров, 50 оттенков и, как не удивительно, Девчат))) смотрится легко, эмоций не оставляет.
26 апреля 2019, 21:13 Ответить
Анютка Коурова 26 апреля 2019, 22:28
Оценка
Что я могу написать об данной экранизация по книге «После» - хорошего нечего. После просмотра фильма могу сказать, что режиссёр и не читал книгу, а вовсе ее пролистал. Перепутано все, большей части нет, это конечно фильм, но явно снят не по книге Анны Тодд! Если я бы знала, что такое будет, лучше на ужастик пошла бы! Честно мне грустно даже подумать ... ведь не все читали книгу, если даже кто читал тяжело понимать, что творится с сюжетом - все очень смазано. Ведь книга «После» с книгой «50 оттенков» очень схожи, но точно нельзя сказать о фильмах. Где страсть ? Где переживания? Где все то что должно было быть и из-за чего пошли на этот фильм? Не знаю, будет ли продолжение или нет, но я уж точно не пойду!
26 апреля 2019, 22:28 Ответить
Анна Сканцева 28 апреля 2019, 20:03
Оценка
Мне фильм понравился. Я читала книги, от которых была просто в восторге!, и была готова к тому, что фильм снят ПО МОТИВАМ книги. Да, сюжет развивается слишком быстро и некоторые диалоги звучат странно, но думаю тут есть погрешность перевода. Но игра актеров мне понравилась, типажи подобраны очень точно. И атмосфера книги, на мой взгляд, сохранилась. Так что надеюсь на вторую часть и выход первой на ДВД (говорят на ДВД фильм будет длиннее на 30 минут...))))
28 апреля 2019, 20:03 Ответить
nuraiym.salmorbekova 15 мая 2019, 13:02
Где можно посмотреть, ближайшее время???
15 мая 2019, 13:02 Ответить
Veronika Lasynova 13 ноября 2019, 22:23
Оценка
Если Вы прочитали книгу, не особо рассчитывайте на фильм
Я прочитала книгу дня за 3 и сразу же побежала ксмотреть фильм, который конечно же меня разочаровал
Интересные и волнующие отношения Тессы и Хардина были основаны на вспыхнувшей ненависти перешедщей в любовь
В фильме же все абсолютно скучно, никакой ненависти между героями, никаких ярких ссор перетекающих в страсть, ноль эмоций от фильма
Хардин из фильма очень отличается от Хардина из книги - пылкого, агрессивного, опасного
Эмоции их отношений совершенно не переданы и это меня и разочаровало
13 ноября 2019, 22:23 Ответить
Ада Цветкова 7 апреля 2020, 18:02
Оценка
Фильм больше ориентированный на подростков, и лет до 23-25 максимам людей. На мой взгляд, чересчур слащавый и идеальный из-за того и скучный. Сюжет предсказуем. Актеры красивы, история красивая, но очень уж все ожидаемо.
7 апреля 2020, 18:02 Ответить
Julia Antonova 8 февраля 2022, 20:33
Оценка
Сейчас на 2 книге . 1 книга замечательная , не отпускает ни на одну минуту. 2ая книга уже не так захватывает. Посмотрела 1 и 2 часть фильм. Не говоря о том , что сюжеты немного изменены , к сожалению фильмы не передают и половину тех эмоций и чувств, боли , которые испытывают герои , этого очень не хватает в фильмах. Мне показалось , что трейлеры лучше чем сами фильмы. Актеры подобраны неплохо , но им не хватает игры. На половине фильма перематывала, второй даже не смогла досмотреть..
8 февраля 2022, 20:33 Ответить
vvm20121997 18 августа 2022, 22:34
Оценка
👍
18 августа 2022, 22:34 Ответить
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