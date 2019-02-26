Наша рецензия

Девочка-припевочка Тесса Янг (имя благородное, как в хороших британских романах) приезжает в колледж. Оставляя за порогом комнаты общежития маму и парня, знакомится с соседками, развязными и попорченными. Одну из них пока связывают какие-то непонятные мутки с главным, пусть и новеньким, мальчиком Хардином Скоттом (имя благородное, как в хороших британских романах). Но как можно догадаться, бросив робкий взгляд на постер, ненадолго. Впереди — жаркие объятия с Тессой. Одноимённый…