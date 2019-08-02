Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мой пёс Руни" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Мы всегда жили в замке Мы всегда жили в замке
Киноафиша Фильмы Мы всегда жили в замке Отзывы о фильме «Мы всегда жили в замке»
We Have Always Lived in the Castle Мы всегда жили в замке 2018 / США
5.8 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Мы всегда жили в замке»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Шесть лет назад в поместье Блэквудов произошла страшная трагедия. Почти все семейство отравилось мышьяком за обеденным столом. Выжили только сестры Блэквуд — Констанция (Александра Даддарио)и Мэррикэт (Таисса Фармига), а также их старый дядюшка, навсегда оставшийся прикованным к коляске полоумным инвалидом. Несмотря на долгое полицейское расследование, убийца так и не был обнаружен, но испуганные обитатели ближайшего городка абсолютно…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Лика 2 августа 2019, 18:58
Викторианство и безумие
Несколько назад в поместье семьи Блэквуд произошло убийство, погибли родители двух девушек. Дело осталось нераскрытым, сестры остались жить в когда-то красивом, а теперь заброшенном и ветшающем поместье с парализованным дядей, лелеющим надежду написать об этой истории книгу.
Ширли Джексон известна другим своим произведением, хоррором, превзошедшим рамки жанра - «Призраки дома на холме». Экранизировать ее прозу непросто - слишком много в ней полутонов, слоев, сложно передаваемой неоднозначности. «Мы всегда жили в замке», снятый Стэйси Пасом, набивавшей руку на сериалах «Карточный домик», «Остановись и гори» и других, удалось адаптировать книгу так, что атмосфера и двусмысленность сохранились. Многие считают экранизацию скучной, неопределенной по жанру, неоднозначной - но именно эта многогранность мне понравилась.
Каждый из выживших Блэквудов по своему причудлив и застрял в своих иллюзиях. У дяди это - фиксация на вечере с отравлением и идея книги, которая никогда не двигается вперед. Старшая сестра, прекрасная Констанция, игнорирует большую часть реальности и концентрируется на приехавшем кузене, очень похожем на абьюзера-отца, парадоксально надеясь на светлое и романтичное будущее с ним. Младшая сестра МэрриКэт,лоняется в лесу, верит в магию и усиленно практикует, а в моменты стресса начинает бормотать энциклопедические знания о всевозможных ядах.
Пожалуй, магии и мрачности здесь можно было бы разлить побольше: вневременное викторианство, готика, мрачность фильма - среди его достоинств, но режиссер попыталась сделать фильм еще и очень психологизированным и реалистичным. При всей травмированности многие поступки и диалоги героинь совсем не глупые и довольно глубокие, особенно когда в поместье приезжает их кузен. Население деревни боится того, чего не понимает, и закономерно идет с вилами к большому богатому дому. Но все же фильмов, в которых мораль неоднозначна, герои не получают по заслугам за свои ошибки, а хэппи энд довольно спорен, не так много в американском кино, и в этом смысле фильм интересен.
Замкнутый, закрытый мир, в котором золотые часы похоронены в целях магии, мир полутонов и недосказанностей режиссеру точно удалось передать. Она не выгоняет героинь из него в реальность, к здоровой психике и работе над собой - нет, это реальному миру что-то постоянно от них нужно. Они остаются в своем кое-как сохранившемся поместье и тем довольны, и их не волнуют склоки и безумия большого мира.
2 августа 2019, 18:58 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 37 комментариев
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх 4 комментария
Астрал. Семейный обряд
Астрал. Семейный обряд 9 комментариев
Брат 2
Брат 2 6 комментариев
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Кунг-фу жеребец
Кунг-фу жеребец
2023, Китай, боевик, комедия, драма
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Трио в перьях 2
Трио в перьях 2
2023, Бельгия / Германия / Норвегия, анимация
Мегалодон
Мегалодон
2023, Доминиканская Республика, триллер
Хитровка. Знак четырёх
Хитровка. Знак четырёх
2023, Россия, детектив, комедия
14+: Продолжение
14+: Продолжение
2023, Россия, мелодрама
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Остров иллюзий
Остров иллюзий
2022, США, ужасы, детектив, триллер
Мама мафия
Мама мафия
2023, США, комедия
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Kinoafisha.info App