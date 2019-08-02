Шесть лет назад в поместье Блэквудов произошла страшная трагедия. Почти все семейство отравилось мышьяком за обеденным столом. Выжили только сестры Блэквуд — Констанция (Александра Даддарио)и Мэррикэт (Таисса Фармига), а также их старый дядюшка, навсегда оставшийся прикованным к коляске полоумным инвалидом. Несмотря на долгое полицейское расследование, убийца так и не был обнаружен, но испуганные обитатели ближайшего городка абсолютно…
Несколько назад в поместье семьи Блэквуд произошло убийство, погибли родители двух девушек. Дело осталось нераскрытым, сестры остались жить в когда-то красивом, а теперь заброшенном и ветшающем поместье с парализованным дядей, лелеющим надежду написать об этой истории книгу.
Ширли Джексон известна другим своим произведением, хоррором, превзошедшим рамки жанра - «Призраки дома на холме». Экранизировать ее прозу непросто - слишком много в ней полутонов, слоев, сложно передаваемой неоднозначности. «Мы всегда жили в замке», снятый Стэйси Пасом, набивавшей руку на сериалах «Карточный домик», «Остановись и гори» и других, удалось адаптировать книгу так, что атмосфера и двусмысленность сохранились. Многие считают экранизацию скучной, неопределенной по жанру, неоднозначной - но именно эта многогранность мне понравилась.
Каждый из выживших Блэквудов по своему причудлив и застрял в своих иллюзиях. У дяди это - фиксация на вечере с отравлением и идея книги, которая никогда не двигается вперед. Старшая сестра, прекрасная Констанция, игнорирует большую часть реальности и концентрируется на приехавшем кузене, очень похожем на абьюзера-отца, парадоксально надеясь на светлое и романтичное будущее с ним. Младшая сестра МэрриКэт,лоняется в лесу, верит в магию и усиленно практикует, а в моменты стресса начинает бормотать энциклопедические знания о всевозможных ядах.
Пожалуй, магии и мрачности здесь можно было бы разлить побольше: вневременное викторианство, готика, мрачность фильма - среди его достоинств, но режиссер попыталась сделать фильм еще и очень психологизированным и реалистичным. При всей травмированности многие поступки и диалоги героинь совсем не глупые и довольно глубокие, особенно когда в поместье приезжает их кузен. Население деревни боится того, чего не понимает, и закономерно идет с вилами к большому богатому дому. Но все же фильмов, в которых мораль неоднозначна, герои не получают по заслугам за свои ошибки, а хэппи энд довольно спорен, не так много в американском кино, и в этом смысле фильм интересен.
Замкнутый, закрытый мир, в котором золотые часы похоронены в целях магии, мир полутонов и недосказанностей режиссеру точно удалось передать. Она не выгоняет героинь из него в реальность, к здоровой психике и работе над собой - нет, это реальному миру что-то постоянно от них нужно. Они остаются в своем кое-как сохранившемся поместье и тем довольны, и их не волнуют склоки и безумия большого мира.
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