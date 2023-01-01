Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сын" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Амундсен Амундсен
Киноафиша Фильмы Амундсен Амундсен, 2019: актеры и роли
Amundsen Амундсен 2019 / Норвегия
6.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Написать отзыв
Смотреть онлайн
Смотреть онлайн
В избранное Уже в избранном

Амундсен, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Эспен Сандберг Эспен Сандберг Espen Sandberg
В ролях
Кэтрин Уотерстон Кэтрин Уотерстон Katherine Waterston Йонас Страндт Гравли Йонас Страндт Гравли Jonas Strand Gravli Пол Сверре Валхейм Хаген Пол Сверре Валхейм Хаген Pål Sverre Valheim Hagen Кристиан Рубек Кристиан Рубек Christian Rubeck Мадс Сьёгард Петтерсен Мадс Сьёгард Петтерсен Mads Sjøgård Pettersen
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Приложение киноафиши