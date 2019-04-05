«Амундсен»: Рецензия Киноафиши

«Амундсен» - продолжение кинематографической серии «Жизнь замечательных норвежцев», начатой режиссерским дуэтом Хоакима Роннинга и Эспена Сандберга. Первый «том» под названием «Макс Манус: Человек войны» рассказывал о лидере норвежского Сопротивления, второй – драма «Кон-Тики» - был посвящен знаменитой экспедиции Тура Хейердала из Южной Америки в Полинезию.

За пределами Норвегии история про путешественника оказалась успешнее патриотического блокбастера про антифашиста: «Кон-Тики» был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус». На третьей части союз режиссеров распался (возможно, временно). Хоаким Роннинг отправился в Голливуд снимать вторую «Малефисенту» с Анджелиной Джоли, а Эспен Сандберг продолжил начатую биографическую серию жизнеописанием полярного исследователя Амундсена.

В детстве маленький Руаль зачарованно смотрел на привезенный отцом стеклянный плафон в виде глобуса. Почти все земли уже открыты, и только сверху и снизу - в тех местах, где плафон надевается на лампу, - зияют загадочные дыры. Много лет спустя уже взрослый Амундсен (неузнаваемый Пол Сверре Хаген, Хейердал из «Кон-Тики») планирует дойти до Северного полюса. Он выступает с докладом на заседании Королевского географического общества в Лондоне и уговаривает соотечественника Нансена отдать ему «Фрам» - уникальное судно, специально предназначенное для дрейфа в паковых льдах.

Но пока идут приготовления, о достижении Северного полюса объявляет американец Фредерик Кук. Уязвленный Амундсен, мечтавший быть первым, резко меняет планы и отправляется на Южный полюс. Там у него тоже есть конкуренты: почти одновременно с норвежцами в путь выдвигается антарктическая экспедиция англичанина Роберта Скотта. Амундсену удастся его опередить, однако возвращение домой окажется не таким уж триумфальным. Британцы разозлятся, а Нансен потребует, чтобы младший товарищ сдержал данное в обмен на судно обещание и проверил его теорию о полярных течениях, продрейфовав через Северный полюс поперек Северного Ледовитого океана.

Большая часть биографии Амундсена дана во флэшбеках. Заочный рассказ о полярнике ведут его старший брат Леон (Кристиан Рубек) и последняя возлюбленная, канадка Бесс Магидс (приглашенная звезда Кэтрин Уотерстон). Оба ожидают возвращения путешественника из очередной экспедиции. Естественно, уместить все странствия Амундсена в два часа экранного времени создатели фильма не смогли. Вошло только самое яркое: состязание с Робертом Скоттом за право оказаться первым человеком на Южном полюсе, дрейф с полярными течениями на судне «Мод», полет на Северный полюс на дирижабле «Норвегия» и попытка спасти потерпевшую крушение экспедицию Умберто Нобиле.

Руаль Амундсен – сам по себе куда более неоднозначный персонаж, чем Макс Манус или Тур Хейердал. Картина и не пытается сделать из него героя: полярных эпизодов и экшн-сцен здесь вообще намного меньше, чем ожидаешь от фильма о человеке, который покорил оба полюса. Встреча с белым медведем, например, которую в Голливуде растянули бы минимум минуты на три, в «Амундсене» длится от силы несколько секунд. И дело не только в размерах бюджета. Кажется, это принципиальная позиция сценаристов. Амундсену в кадре приходится постоянно биться не столько с жестокой природой, сколько с жизненными обстоятельствами в виде безденежья, завистливых англичан, замужних женщин, упрямого Нансена и не желающего рисковать старшего брата.

Унижают персонажа даже чаще, чем восхваляют. В одной из самых запоминающихся сцен члены Королевского географического общества превращают триумф Амундсена в поминки по его сопернику Скотту: британский джентльмен, отправившийся в Антарктиду на благородных лошадях и санях, противопоставляется северному варвару, который ехал на собаках и по пути половину из них сожрал, чтобы выжить. Не уходит фильм и от сложной темы отцовства. Во время экспедиции на судне «Мод» норвежец удочерил и увез на родину двух чукотских девочек, а через несколько лет отправил их назад.

В образе перевоплотившегося в Амундсена Пола Сверре Хагена неслучайно есть что-то от Дон Кихота. Этот рыцарь полярного образа и сам прекрасно осознает свое несовершенство – и когда комкает слова в докладе, и когда неловко играет с детьми, и когда в ответ на слезы возлюбленной, узнавшей, что новой встречи придется ждать лет пять, произносит сакраментальное: «Время летит быстро». Но по-другому он не может, его жизнь подчиняется внутреннему компасу, который постоянно тянет его на арктические и антарктические подвиги. Именно подвиги в дон-кихотовском, утопическом смысле, а не исследования: фильм четко дает понять, что наука не сильно интересовала норвежского путешественника.

Выписанному Сандбергом портрету, пожалуй, не хватает глубины, но это обычная проблема биографических драм, пытающихся объять необъятное и уложить большую и полную драматических поворотов судьбу в формат «Википедии». При этом Амундсен в «Амундсене» все равно занимает столько места, что на других персонажей времени почти не остается, хотя в сюжете присутствуют и родственники, и сразу две влюбленные женщины, и даже свой верный Санчо Панса. Канон ЖЗЛ полностью соблюден: герой в центре, остальное – по бокам. Если вы давно хотели что-то узнать о первом человеке, который побывал на обоих полюсах планеты, то вам сюда. Если же вы ждали от «Амундсена» красивого полярного экшна со снежными пейзажами, медведями и напряженной борьбой за существование, то лучше пересмотрите «Выжившего».

Ксения Реутова