Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Йонас Страндт Гравли
Йонас Страндт Гравли
Jonas Strand Gravli
О персоне
Фильмография
Новости
Йонас Страндт Гравли
Jonas Strand Gravli
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Биография Йонаса Страндта Гравли
Развернуть
Фильмография Йонаса Страндта Гравли
Амундсен
драма, биография, приключения
2019, Норвегия
6.0
22 июля
криминал, драма, исторический
2018, Норвегия / Исландия / США
6.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Сериал «Рагнарек» от Netflix продлен на второй сезон
Вероятнее всего, премьера состоится в 2021 году.
Написать
5 марта 2020 09:43
Все новости
Related video
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь