Пловцы, 2001

В Японии жаркое лето. Молодая и симпатичная девушка, школьный тренер по плаванию, одержима идеей: создать при школе группу синхронного плавания и устроить для города грандиозное представление. Трудностей у нее всего три.



Во-первых, колледж мужской, и все ее подопечные — мальчики. Во-вторых, те пятеро из них, кто согласился ей помогать отвратительные пловцы. И в-третьих, она вдруг обнаруживает, что беременна. Заварившая кашу девушка сходит со сцены, но ее «осиротевшие» питомцы не сдаются и пытаются организовать заветное шоу своими силами.