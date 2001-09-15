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Пловцы
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Waterboys

Пловцы, 2001

2001 / Япония
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

В Японии жаркое лето. Молодая и симпатичная девушка, школьный тренер по плаванию, одержима идеей: создать при школе группу синхронного плавания и устроить для города грандиозное представление. Трудностей у нее всего три.

Во-первых, колледж мужской, и все ее подопечные — мальчики. Во-вторых, те пятеро из них, кто согласился ей помогать отвратительные пловцы. И в-третьих, она вдруг обнаруживает, что беременна. Заварившая кашу девушка сходит со сцены, но ее «осиротевшие» питомцы не сдаются и пытаются организовать заветное шоу своими силами.

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2001
Премьера в мире 15 сентября 2001
Режиссер
Синобу Ягути
В ролях
Сатоси Цумабуки
Хироси Тамаки
Акифуми Миура
Коэн Кондо
Такатоси Канеко
Все актеры и съемочная группа
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