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Фильмография
Эри Фукацу
Eri Fukatsu
Киноафиша
Персоны
Эри Фукацу
Эри Фукацу
Eri Fukatsu
Дата рождения
11 января 1973
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Рост
156 см
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.3
Судзумэ, закрывающая двери
(2022)
7.2
Семейка на выживании
(2016)
7.1
Долгие оправдания
(2016)
Фильмография Эри Фукацу
8.3
Судзумэ, закрывающая двери
Suzume no tojimari
аниме , драма
2022, Япония
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Рецензия
7.2
Семейка на выживании
Sabaibaru famiri
комедия
2016, Япония
7.1
Долгие оправдания
Nagai iiwake
драма
2016, Япония
6.3
Путешествие к берегу
Kishibe no tabi
драма, фэнтези, мелодрама
2015, Франция / Япония
6.6
Ненавижу Токио
Jôkyô monogatari
комедия
2013, Япония
7
О женщинах и Асурах
Ashura no gotoku
драма, комедия
2003, Япония
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