Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Счастливый полет
Киноафиша Фильмы Счастливый полет
Happy Flight

Счастливый полет, 2008

2008 / Япония
6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Действие фильма разворачивается в аэропорту и на борту самолета. Каждый рейс обслуживает множество профессионалов — пилотов, стюардов и стюардесс, наземных команд, механиков, диспетчеров, контролеров… Их главная задача — обеспечить безопасность полета. Обычный рабочий день, обычный рейс — самолет взлетает по расписанию и направляется в Гонолулу. Для Кадзухиро, помощника командира корабля, этот полет — последний экзамен на пути к должности командира корабля, а для стюардессы Эцуко — первый международный рейс. Однако по техническим причинам самолету приходится вернуться обратно в Японию… Режиссер Синобу Ягути, прославившийся в Японии фильмами о юношеской команде синхронного плаванья («Water boys») и о школьницах, организовавших джаз-банд («Swing girls»), с присущим ему юмором рассказывает о тех сторонах авиации, о которых обычный пассажир даже не подозревает.

6.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 15 ноября 2008
Режиссер
Синобу Ягути
В ролях
Сэйити Танабэ
Сабуро Токито
Харука Аясе
Кадзуэ Фукииси
Синобу Терадзима
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Счастливый полет 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Related video
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Не лучше Бузовой»: блеснувшая на сцене Анна Асти разочаровала россиян
Приложение киноафиши