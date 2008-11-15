Счастливый полет, 2008

Действие фильма разворачивается в аэропорту и на борту самолета. Каждый рейс обслуживает множество профессионалов — пилотов, стюардов и стюардесс, наземных команд, механиков, диспетчеров, контролеров… Их главная задача — обеспечить безопасность полета. Обычный рабочий день, обычный рейс — самолет взлетает по расписанию и направляется в Гонолулу. Для Кадзухиро, помощника командира корабля, этот полет — последний экзамен на пути к должности командира корабля, а для стюардессы Эцуко — первый международный рейс. Однако по техническим причинам самолету приходится вернуться обратно в Японию… Режиссер Синобу Ягути, прославившийся в Японии фильмами о юношеской команде синхронного плаванья («Water boys») и о школьницах, организовавших джаз-банд («Swing girls»), с присущим ему юмором рассказывает о тех сторонах авиации, о которых обычный пассажир даже не подозревает.